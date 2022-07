Avete voglia di un tuffo in una delle spiagge più belle della Toscana? Allora questa è la guida che fa per voi con qualche indicazione utile per un’esperienza nei mari caraibici italiani.

La Toscana è una terra paradisiaca, non solo per le sue grandi bellezze paesaggistiche, i borghi da sogno, l’arte, le città e la gastronomia, ma anche per le sue splendide spiagge.

Meno conosciute e battute di altre aree d’Italia le spiagge della Toscana offrono ai visitatori luoghi incantevoli e soprattutto accessibilità, servizi e un mare cristallino. Alcune di queste spiagge sono anche facilmente raggiungibili che renderanno ancora più bello andarci.

Le 3 spiagge più belle della Toscana

Nelle aree costiere della Toscana ci sono zone più accattivanti per chi è a caccia di un luogo selvaggio come gli scogli di Calafuria che sono a sud di Livorno ma ci sono anche spiagge perfette per le famiglie con organizzazione impeccabile e accessi numerati come il Parco di Rimigliano. Nonostante la costa sia molto varia, gli amanti del mare sicuramente vorranno visitare quelle che sono le 3 spiagge da sogno italiane.

Spiaggia delle Rocchette

Cala del Gesso

Tombolo della Feniglia

Spiaggia delle Rocchette: 5 Vele Legambiente

La prima della lista da non perdere è la spiaggia delle Rocchette che si trova a otto chilometri da Castiglione Della Pescaia. Le sue acque cristalline sono incredibili, un vero paradiso per qualità e bellezza. Questo lembo di costa infatti è stato premiato diverse volte con le 5 Vele Legambiente che attestano proprio l’eccellenza dei mari. Di fronte a delle acque che sembrano dipinte, si innalza un promontorio con la macchia mediterranea.

Un luogo incontaminato dove la bellezza della baia è molto suggestiva e anche romantica se ci si trattiene per il tramonto. In cima alla baia si trova il Forte delle Rocchette, una torre molto antica che risale al XII secolo quando veniva utilizzata per l’avvistamento delle navi. Quest’area è particolare non solo per le acque ma anche per la flora e la fauna.

C’è una zona di scogliera dove è possibile arrivare solo per chi ha un buon equilibrio, coloro che cercano un accesso tradizionale possono affacciarsi alla spiaggia libera oppure agli stabilimenti accanto che offrono le stesse acque turchesi e servizi molto organizzati. Ci sono in zona tante piccole calette da raggiungere direttamente via mare se si vuole visitare una grotta naturale e i fondali rocciosi.

Cala Del Gesso: per gli amanti dello snorkeling

A Porto Santo Stefano sorge Cala Del Gesso una delle spiagge più belle di tutta Italia. Le acque seguono sfumature tra il verde e il turchese e sono veramente suggestive. Questa è la meta ideale per chi desidera immergersi e fare snorkeling.

Per raggiungere questa zona è possibile arrivare a Cala Moresca, quindi sostare dove possibile e poi proseguire per la stradina che procede e arriva alla scalinata. Certo, non è agevole per tutti, ma ne vale assolutamente la pena. Grazie ai ciottoli le acque sono veramente trasparenti tanto da sembrare quelle di una piscina. La spiaggia è libera ma c’è una zona all’ombra per le ore di caldo afoso.

Tombolo della Feniglia: la spiaggia per le famiglie

Mare cristallino e spiagge organizzate sono a Tombolo della Feniglia ad Orbetello dove si sviluppa un tratto costiero a ridosso della pineta che è direttamente connessa alla pista ciclabile. Si può raggiungere comodamente in auto, ci sono numerosi parcheggi, la zona è accessibile e protetta quindi perfettamente sicura. La meta ideale per le famiglie che sono a caccia di acque da sogno ma anche facilità di accesso e comodità.

Al mare in Toscana

Non dimenticate dunque mai il costume quando visitate la Toscana e soprattutto gli occhialini per poter osservare i fondali con le bellezze naturali del posto.

Seguendo la costa toscana potrete scoprire molte altre spiagge paradisiache, queste che vi abbiamo suggerito sono indubbiamente 3 delle più belle spiagge della Toscana.