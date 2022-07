Non indovinerete mai dov’è il mare più bello d’Europa

Il mare più bello d’Europa? Certo l’Italia merita un posto privilegiato ma c’è una meta straordinaria che unisce acque cristalline, spiagge attrezzate e soprattutto massima convenienza.

La meta perfetta per la tua estate è l’Albania e in particolare Ksamil, bagnata dalle acque del Mar Ionio è una delle mete più spettacolari al mondo per coloro che amano il mare. Bisogna ammetterlo, non sembra nemmeno di essere in Europa: sabbia finissima bianca, grotte, acque celesti, è un vero paradiso.

Negli ultimi anni l’Albania è sempre più nell’occhio dei viaggiatori che cercano vacanze in luoghi da sogno d’estate a buon mercato. Questa zona è ancora semi sconosciuta ed è quindi da visitare la più presto.

Ksamil in Albania ha il mare più bello d’Europa

Ksamil è parte di un arcipelago di isole piccole e disabitate che è possibile raggiungere solo in barca. Godono della macchia mediterranea e sono tutte bagnate da queste acque trasparenti i cui fondali ospitano pesci di ogni tipo, addirittura è possibile vedere i delfini.

Non è un luogo molto conosciuto ai turisti e per questo ha ancora il fascino selvaggio ed incontaminato. Ksamil ha molto di italiano infatti è famosa per la produzione di olio d’oliva, per le coltivazioni di agrumi e per la gastronomia. È relativamente giovane, la sua fondazione risale al 1966, ed è parte del Parco Nazionale di Butrinto quindi una giornata in spiaggia permette anche di visitare l’area naturale che abbraccia letteralmente la cala.

I sentieri rocciosi sono gratuiti, per chi invece desidera arrivare alla spiaggia attrezzata è previsto un ticket di entrata. Per visitare meglio le acque è possibile anche noleggiare una piccola imbarcazione e spingersi a largo fino agli isolotti che si possono anche raggiungere a nuoto.

Una meta economica per l’estate

Oltre ad essere una perla per la sua bellezza naturale è anche molto economica. Con 5 euro a testa è possibile fare un pasto completo, i locali parlano bene anche italiano e quindi comunicare è facile, ci sono tutti i servizi utili e per un ingresso in spiaggia e due ombrelloni ci vorranno 4 euro in tutto. Per godere al meglio della pace e della tranquillità è utile arrivare al mattino, durante il pomeriggio la zona è più affollata e quindi c’è meno privacy.

Per visitare il mare più bello d’Europa si può noleggiare una vettura a Durazzo e poi proseguire oppure arrivare in traghetto dall’Italia. La posizione è a 17 km da Saranda quindi è perfetta anche per la gita di un giorno per chi soggiorna altrove.

Se ami le spiagge da sogno non perderti queste tre mete incredibili dalle acque caraibiche.