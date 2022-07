Il Bidet della Contessa non è un vero e proprio bagno! Anzi. Si tratta di uno dei laghi più interessanti e magici della Valtellina. Scopriamo insieme cosa lo rende speciale e perché si chiama così.

La nostra Italia è un luogo meraviglioso e ricco di cose da scoprire e luoghi da esplorare. Certo, forse non vi sareste mai aspettati di visitare il Bidet della Contessa, ma si sa… il mondo è bello perché è vario.

State tranquilli, non stiamo parlando di un vero e proprio bidet in un bagno regale in quanto di una Contessa, ma di un luogo meraviglioso e sorprendente: un lago nella Valtellina precisamente nella sorprendente Val di Mello.

Il Bidet della Contessa: dov’è e perché si chiama così

Vi abbiamo già parlato di questi luoghi come destinazioni per trovare un po’ di fresco vicino a Milano, ma ora è tempo di scoprire il fascino di alcuni di questi luoghi e, per la precisione, è arrivato il momento di capire perché un luogo magico e spettacolare come un lago della Valtellina si chiama “Bidet della Contessa”.

La prima cosa da capire riguarda quindi il nome di questo luogo. Chiaramente ci sono tante storie, leggende e curiosità che circolano su questo posto. La più accreditata parla però di una fanciulla che, nelle giornate più calde, veniva qui a rinfrescarsi. Pare, col tempo, che quella ragazza non fosse una qualunque ma una Contessa.

La meraviglia di questo lago nella Val di Mello

La natura attorno al Bidet della Contessa è travolgente: alberi verdissimi si specchiano nel lago regalando all’acqua un color smeraldo. Attorno il cielo azzurro e le montagne sembrano quasi stringersi attorno al lago per proteggerlo. Siamo a 1600 metri sul livello del mare, quindi l’acqua è bella fresca, occhio a tuffarsi perché si gela!

Bisogna emulare la Contessa

È tempo di partire alla volta di questo lago del Bidet della Contessa, soprattutto ora che in città fa caldo! Qui troverete un clima perfetto e tutta la magia che solo i laghi di questa particolare zona d’Italia sanno regalare!