Tutto quello che bisogna sapere sulle Bandiere Verdi della Campania 2022: le migliori spiagge per bambini. Le informazioni utili.

Tra le regioni con un buon numero di spiagge indicate alle famiglie con bambini c’è anche la Campania. La regione dalle bellissime coste conferma le Bandiere Verdi assegnate dai pediatri.

Le coste della Campania offrono diverse spiagge ideali per i bambini, con lidi sicuri e dotati di comfort e servizi. La regione è stata premiata anche quest’anno con diverse Bandiere Verdi, il vessillo che ogni anno viene riconosciuto dai pediatri alle spiagge indicate per le famiglie con bambini, dotate di servizi per tutti.

Le Bandiere Verdi 2022 hanno premiato 145 spiagge italiane e 8 spiagge all’estero, di cui 5 nell’Unione Europea e 3 in Africa. Per un totale di 153 Bandiere.

Le regioni italiane sul podio sono: la Calabria, che conferma il primo posto con 19 Bandiere, la Sicilia (18 bandiere), Sardegna (16 Bandiere). Poi vengono tutte le altre. Scopriamo le spiagge della Campania premiate dai pediatri.

Bandiere Verdi Campania 2022: le migliori spiagge per bambini

La regione Campania conferma tutte le 10 Bandiere Verdi che già aveva e che premiano soprattutto le spiagge del Cilento. La costa cilentana, infatti, offre numerose spiagge ampie e sabbiose, dotate di stabilimenti balneari, bar, ristoranti, aree giochi e altri servizi. Non mancano comunque la Costiera Amalfitana, con le grandi spiagge di Positano, e le isole, con Ischia.

Nella classifica delle regioni italiane con più Bandiere Verdi, la Campania è a pari merito con l’Emilia Romagna al sesto posto. Le due regioni sono dietro alla Toscana, che con 11 Bandiere è al quinto, e dietro Marche e Puglia, a pari merito al quarto posto con 13 Bandiere ognuna.

Scopriamo l’elenco, in ordine alfabetico, di tutte le spiagge della Campania premiate Bandiere Verdi 2022. Sono indicati il nome della località e della provincia, con il primo anno di assegnazione del vessillo.

Agropoli – Lungomare San Marco, Trentova (Salerno) 2016;

(Salerno) 2016; Ascea (Salerno) 2016;

(Salerno) 2016; Centola – Palinuro (Salerno) 2009;

(Salerno) 2009; Ischia: Cartaroma Lido San Pietro (Napoli) 2016;

(Napoli) 2016; Marina di Camerota (Salerno) 2009;

(Salerno) 2009; Pisciotta (Salerno) 2016;

(Salerno) 2016; Pollica – Acciaroli, Pioppi (Salerno) 2016;

(Salerno) 2016; Positano – Spiagge: Arienzo, Fornillo, Spiaggia Grande (Salerno) 2015;

(Salerno) 2015; Santa Maria di Castellabate (Salerno) 2012;

(Salerno) 2012; Sapri (Salerno) 2012.

Vi ricordiamo anche le Bandiere Blu 2022 della Campania, riconoscimenti assegnati con criteri differenti.