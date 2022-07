Quali sono le Bandiere Verdi Emilia Romagna 2022: le spiagge ideali per famiglie con bambini. Tutte le informazioni utili da conoscere.

Nell’elenco delle spiagge migliori per le famiglie con bambini vi segnaliamo quelle dell’Emilia Romagna, regione con lidi dotati di tutti i comfort e servizi.

Le spiagge dell’Emilia Romagna non sono quelle della Sardegna o della Sicilia, dispongono tuttavia di ampi arenili sabbiosi, con mare dal fondale basso per decine di metri, lidi con stabilimenti balneari, bar, ristoranti, aree giochi, negozi e un’infinità di servizi. Insomma, tutto quello di cui hanno bisogno le famiglie con bambini per l’attività balneare e anche e soprattutto per il divertimento.

Le Bandiere Verdi sono assegnate ogni anno dai pediatri, dal 2008, e premiano le spiagge più pulite, sicure e dotate di servizi per bambini e famiglie. Quest’anno l’ambito riconoscimento è andato a a 145 spiagge italiane e 8 spiagge all’estero, di cui 5 nell’Unione Europea e 3 in Africa. Per un totale di 153 Bandiere assegnate.

Scopriamo, in dettaglio, le località premiate in Emilia Romagna. Ecco tutto quello che bisogna sapere.

Bandiere Verdi Emilia Romagna 2022: le spiagge ideali per famiglie con bambini

Sono quasi tutte nel riminese le spiagge premiate con le Bandiere Verdi 2022 in Emilia Romagna. Non è difficile capire il perché. In questa zona si trova uno dei litorali con la maggiore concentrazione di strutture ricettive al mondo. Dagli stabilimenti balneari, agli hotel, bar ristoranti, locali per il divertimento, sale e aree giochi, attività per lo sport e anche centri culturali, manifestazioni, eventi e festival.

L’Emilia Romagna conferma quest’anno le 10 Bandiere Verdi che già aveva, posizionandosi al sesto posto tra le regioni italiane più premiate, subito dietro la Toscana, che ha 11 località premiate.

Al quarto posto si piazzano le Marche e la Puglia, a pari merito con 13 Bandiere a testa. Mentre i primi tre gradini del podio sono occupati da: Calabria, che conferma il primo posto con 19 Bandiere, Sicilia (18 bandiere), Sardegna (16 Bandiere).

Ecco l’elenco, in ordine alfabetico, di tutte le spiagge dell’Emilia Romagna Bandiere Verdi 2022. Sono indicati il nome della località e della provincia, con il primo anno di assegnazione del vessillo.