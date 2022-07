Tutto quello che bisogna sapere sui viaggi a Mauritius: via il tampone all’arrivo per tutti, le ultime novità sulle misure anti-Covid.

Il paradiso tropicale di Mauritius allenta ancora le misure restrittive anti-Covid per i turisti dall’estero. Addio definitivo al tampone e tolte altre restrizioni.

Diventa ancora più facile raggiungere Mauritius, la meravigliosa isola dell’Oceano Indiano al largo del Madagascar. Il governo del Paese, infatti, ha deciso di allentare ulteriormente le regole di viaggio anti-Covid e di eliminare completamente i tamponi richiesti ai turisti.

Ecco tutte le ultime novità da conoscere. Prima, riguardo ai Paesi tropicali, ricordiamo che Barbados ha eliminato il tampone per i turisti vaccinati.

Viaggi a Mauritius: via il tampone all’arrivo per tutti, le novità

Per visitare la splendida Mauritius e le isole minori del suo arcipelago non sarà più necessario alcun tampone negativo al Coronavirus. Le nuove regole di viaggio entrano in vigore il 1° luglio e oltre eliminare il tampone per tutti, aboliscono anche la quarantena per i non vaccinati.

Il governo di Mauritius lo scorso marzo aveva già eliminato l’obbligo di tampone negativo da effettuare prima della partenza. Ora viene rimosso anche l’obbligo di test all’arrivo nel Paese. Obbligo che viene meno per tutti i viaggiatori, vaccinati e non vaccinati.

Per maggiori informazioni sui viaggi a Mauritius rimandiamo al portale della Farnesina Viaggiare Sicuri: https://www.viaggiaresicuri.it/country/MUS