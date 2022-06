Le previsioni meteo del primo weekend di luglio: nuova ondata di caldo torrido. Tutte le informazioni.



Non si scampa, anche il prossimo finesettimana, il primo di luglio, sarà all’insegna del caldo intenso portato dall’anticiclone africano.

Dopo i temporali al Nord Italia degli ultimi giorni, che purtroppo non hanno risolto il grave problema della siccità e non hanno nemmeno eliminato l’afa, ci aspettano altre giornate di fuoco, con temperature fino a 40° C e anche superiori.

Il prossimo weekend del 1-3 luglio, il primo del nuovo mese, sarà di fuoco in gran parte d’Italia. Ecco tutto quello che ci aspetta.

Meteo del primo weekend di luglio: nuova ondata di caldo torrido

Il mese di giugno si sta chiudendo con temperature elevate ma anche temporali sparsi al Nord, soprattutto sulle Alpi. Mentre sul resto d’Italia prevale il sole, con le temperature in rialzo.

Nella giornata di venerdì 1° luglio, al Nord sono previsti ancora temporali sulle Alpi occidentali, tra Piemonte e Lombardia. Nel corso della giornata, i temporali si estenderanno al resto dell’arco alpino, soprattutto nel settore centro-orientale, come riporta 3bemeto, con sconfinamento dei fenomeni sulle alte pianure tra Lombardia, Veneto e Friuli. Altrove il tempo sarà soleggiato, salvo qualche velatura su Sardegna, Pianura Padana e regioni del Centro Sud. e temperature aumenteranno, con picchi di 40 gradi nelle zone di Foggia, Matera e nell’entroterra della Sicilia occidentale.

Nei giorni di sabato e domenica l’anticiclone africano si rinforzerà, portando tempo soleggiato ovunque e temperature anche sopra i 40 gradi con afa elevata. Sarà un weekend torrido.

Previsioni in dettaglio

Per sabato 2 luglio è prevista una giornata di sole su tutta Italia, eccetto qualche nube sulle Alpi e qualche velatura sulla Sardegna. Il caldo aumenterà, con temperature in salita al Nord, sulle regioni tirreniche e sulle isole. Al Sud si avranno i valori più elevati, con punte fino ai 41° C nel materano e dell’entroterra della Sicilia. Nelle zone interne della Sicilia saranno raggiunti i 40 gradi, mentre sulle regioni tirreniche le massime potranno raggiungere i 38 gradi. Notti afose in Pianura Padana. Mentre sul medio e basso Adriatico le temperature scenderanno lievemente.

Anche la giornata di domenica 3 luglio sarà caratterizzata da tempo stabile e soleggiato, con caldo intenso su gran parte d’Italia. Sulle Alpi orientali è prevista una leggera variabilità durante il giorno, con possibili focolai temporaleschi. Le temperature saliranno al Centro Nord, con le massime fino a 37 gradi in Pianura Padana e fino a 40 gradi sulle regioni centrali tirreniche e le zone interne di Sicilia e Sardegna. Ancora notti afose in Val Padana e lungo le coste.