Benzina low cost in vacanza: dove fare il pieno costa pochissimo?

Dove costa meno la benzina? Ecco i Paesi dove fare il pieno diventa low cost: forse la prossima vacanza è bene farla qui!

Il periodo storico che stiamo vivendo non è semplice. Purtroppo, infatti, lo scoppio della guerra tra Russia e Ucraina ha portato a delle ovvie problematiche. Il gas, ad esempio, è quasi completamente nelle mani della Russia che, fino ad oggi, è stato il primo Paese esportatore.

Ora, chiaramente, le cose stanno cambiando. L’import-export non è facile come prima e ci sono ovviamente dei rincari. Aumenti dei prezzi anche per il gasolio e la benzina che sta raggiungendo cifre molto importanti. A tal proposito non possiamo che cercare di aiutarvi e, analizzando i prezziari e i principali siti di informazione dedicata, abbiamo scoperto dove fare il pieno di benzina low cost.

Qual è il Paese del mondo in cui la benzina costa meno?

Tanto per curiosità vi diciamo anche che il Paese del mondo in cui la benzina costa meno è il Venezuela: 1 centesimo a litro. Si rimane intorno ai 0,50 euro al litro anche in Sudan, Iran e Arabia Saudita. Il motivo per cui qui costa così poco la benzina è da ricercarsi nel fatto che questi sono anche gli stessi Paesi che la producono: non ci sono costi di trasporto e questo taglia notevolmente il prezzo finale.

Dove costa meno la benzina per andare in vacanza e risparmiare?

In Europa, se andare in vacanza in Svizzera, Croazia e Spagna potreste trovare i prezzi della benzina non altissimi. Oggi, in Italia, la benzina si aggira attorno ai 2,18 euro al litro. Per fare un pieno e risparmiare potreste approfittare di una vacanza in Germania dove il prezzo scende, seppure di poco, attestandosi attorno ai 1.9 euro al litro. Romania e Slovenia vedono il costo scendere a 1.8 euro al litro, ma il vero risparmio lo avrete qui:

Tunisia : 0,70 euro al litro

: 0,70 euro al litro Egitto : 0,50 euro al litro

: 0,50 euro al litro Emirati Arabi Uniti : 0,90 euro al litro

: 0,90 euro al litro Stati Uniti : 1,3 euro al litro

: 1,3 euro al litro Turchia: 1,6 euro al litro

Occhio agli aggiornamenti

Questi prezzi forniti da GolbalPrices.com potrebbero ovviamente cambiare dall’oggi al domani. Tuttavia questo è il quadro complessivo e se state cercando dove fare benzina e spendere poco forse fare una bella vacanza qui potrebbe essere la scelta giusta!