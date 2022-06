Vi portiamo alla scoperta della cascata nella foresta incantata in Romania. Tutte le informazioni utili.

Tra le meraviglie della natura, le cascate sono tra le più affascinanti e in questo periodo di gran caldo grandemente desiderate perché rinfrescanti.

Una meravigliosa cascata nella foresta si trova in Romania, nel Parcul Naţional Cheile Nerei – Beușnița. Si chiama Cascata Bigar e la sua particolarità sta nell’acqua che scorre in tanti rivoli sopra una roccia ricoperta di muschio.

L’acqua esce dalle rocce calcaree di un sistema carsico che crea fiumi ipogei, facendo sgorgare improvvisamente sorgenti sotterranee e creando effetti sorprendenti. Lo scenario è quello di una favola e la foresta che ospita questa spettacolare cascata sembra incantata.

Qui l’unico rumore è lo scroscio dell’acqua e si ha la sensazione che da un momento all’altro possano spuntare dal bosco Hansel e Gretel o Pollicino.

Alla scoperta della cascata nella foresta incantata

La Cascata Bigar scorre nell’area naturale protetta di Izvorul Bigăr (Primavera Bigar), nella zona sud dei Monti Anina, nel sud-ovest della Romania, vicino al confine con la Serbia. L’area protetta di Izvorul Bigar ha una superficie di circa 176 ettari ed è compresa all’interno del Parco Nazionale Cheile Nerei – Beușnița, ovvero il Parco nazionale delle Gole del Nera, un fiume che scorre tra Romania e Serbia ed è affluente del Danubio.

Curiosamente, lo stesso nome del fiume che in Italia è il principale affluente del Tevere. Da noi, il fiume Nera nasce nelle Marche, sui Monti Sibillini, attraversa l’Umbria e in esso confluisce il fiume Velino attraverso la Cascata delle Marmore. All’altezza di Orte il Nera confluisce nel Tevere.

Il Parco Nazionale Cheile Nerei – Beușnița si trova nella contea di Caraș-Severin, all’interno della regione storica e geografica del Banato, a ovest della Transilvania. L’altra caratteristica della Cascata Bigar, che la rende ulteriormente un luogo di attrazione turistica, è quella di trovarsi esattamente sul 45° parallelo nord, a metà strada tra l’Equatore e il Polo Nord.

Le caratteristiche

L’erosione dell’acqua che scende in rivoli della Cascata Bigar ha arrotondato le rocce dove scorre e le ha ricoperte di muschio. Così la cascata ha assunto questa particolare forma che la rende ancora più suggestiva. In fondo alle rocce muschiate, l’acqua cade nel fiume Minis, un affluente del Nera. La zona del fiume e del Parco dedicato è di grande bellezza paesaggistica, con l’acqua che scorre tra gole rocciose, in canyon verdissimi, ricoperti di boschi e vegetazione. Il fiume Nera è costeggiato da sentieri e attraversato da ponti di legno panoramici. Una zona tutta da scoprire, non solo per la cascata nella foresta.

La Cascata di Bigar si trova a poco più di 50 km a nord del Danubio, nel tratto che attraversa il confine tra Romania e Serbia. La capitale serba Belgrado è situata 141 km di distanza. In Romania, i centri più vicini alla cascata sono Bozovici a est e Oravita a nord ovest, mentre il capoluogo della contea di Caraș-Severin, la città di Resita, è a poco meno di 80 km a nord. Timisoara, una delle principali città romene, si trova 131 km a nord della Cascata Bigar.