Vacanze d’estate in agriturismo: le offerte speciali per luglio, ecco dove andare. Tutte le informazioni utili.

Per una vacanza in mezzo alla natura e lontano da città caotiche e spiagge affollate, l’agriturismo è la proposta ideale. Gli agriturismi in Italia propongono tante offerte di soggiorni con trattamenti personalizzati e prezzi convenienti, di cui approfittare.

Qui vi segnaliamo le offerte per il mese di luglio dai migliori agriturismi in Italia. Offerte da non lasciarsi sfuggire, per una vacanza indimenticabile in luoghi da sogno, circondati dalla bellezza del paesaggio.

Soggiorni per rilassarsi, stare all’aria aperta, fare attività sportive e legate al benessere, prendere il sole sul prato, fare il bagno in piscina, partecipare a eventi gastronomici e culturali, fare escursioni e visite alle bellezze naturali e artistiche del territorio.

Insomma, con la vacanza in agriturismo non ci si annoia. Si può scegliere la pigrizia, con il riposo assoluto, oppure fare tante attività anche molto diverse tra loro.

Agriturismo: offerte speciali per luglio, dove andare

Per le vacanze estive nel mese di luglio, vi segnaliamo le ultime offerte dagli agriturismi italiani. Occasioni speciali da prendere subito per un soggiorno nella natura, tra buona cucina e antiche tradizioni. Le offerte vengono dal portale Agriturismo.it.

Montepulciano (Siena) – Toscana

Agriturismo Metina

Offerta: sconto del 10% per soggiorni settimanali a luglio.

L’agriturismo sorge sulle colline tra la Val d’Orcia e la Valdichiana a soli 6 km da

Montepulciano. Accoglie un numero molto ridotto di ospiti in 5 appartamenti. Ideale per coppie e famiglie. L’offerta include: visita dell’azienda (coltivazione di olive lavanda), sacchetto di lavanda in omaggio e frutta fresca all’arrivo.

Collazzone (Perugia) – Umbria

Agriturismo San Giovanni al Monte

Offerta: prezzi speciali per gli appartamenti per soggiorni settimanali: 2 persone con 1 camera 1 bagno 790 euro; 4 persone con 2 camere 2 bagni 870 euro o 950 euro.

L’agriturismo è ospitato in un casale in cima a una collina con vista sulla valle, offre ampi e comodi appartamenti circondati da un grande giardino con piscina.

Urbania (Pesaro e Urbino) – Marche

Agriturismo Pieve del Colle

Offerta: Bio, piscina, giochi, fattoria, contattare la struttura per i prezzi.

Situato a 4 km da Urbania e 17 da Urbino, l’agriturismo è anche fattoria biologica e didattica. Propone cibo è biologico, tanti animali da vedere. parco giochi e piscina con idromassaggio e 350m di Solarium.

Mosso (Biella) – Piemonte

Agriturismo Cascina il Faggio

Offerta: sconti fino al 40% dal 2 al 22 luglio a seconda delle notti prenotate: 3 notti – sconto del 20%, 5 notti – sconto del 30%, 7 notti – sconto del 40%.

L’agriturismo è ospitato in una cascina delle Prealpi Biellesi, vicino all’Oasi Zegna, è immerso nel verde, con vista panoramica sulla vallata e sulla Pianura Padana. Offre una spa con sauna idromassaggio bagno turco e area relax, all’esterno in estate è disponile la piscina.