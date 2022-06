I treni per l’estate: l’aeroporto di Roma Fiumicino collegato con il Frecciarossa a Firenze e Napoli. Tutte le informazioni utili.

Con l’offerta estiva Summer Experience 2022, Trenitalia aumenta i collegamenti con i Frecciarossa per l’aeroporto di Roma Fiumicino. Opportunità da non perdere per chi viaggia in aereo.

A partire da lunedì 11 luglio saranno attivi nuovi collegamenti con il Frecciarossa per l’aeroporto di Roma Fiumicino da Firenze e da e per Napoli.

Si tratta, dunque, di tre corse: una dal capoluogo toscano e due, andata e ritorno, con quello campano.

I biglietti sono già in vendita sul sito web di Trenitalia, presso le biglietterie, le macchine self-service, il call center, le agenzie di viaggi abilitate e tutti gli altri canali di vendita utilizzati dalla società ferroviaria. Ecco tutto quello che bisogna sapere sui nuovi collegamenti.

Da Trenitalia ricordiamo anche le promozioni per l’estate 2022: Estate Insieme sui treni regionali, Bimbi Gratis con sconti per gli adulti e la Promo Estate Frecce con sconti fino al 60%.

Aeroporto di Roma Fiumicino collegato con il Frecciarossa a Firenze e Napoli

Buone notizie per chi deve prendere l’aereo a Roma Fiumicino questa estate e parte da Firenze e Napoli. Da lunedì 11 luglio potrà raggiungere l’aeroporto Leonardo Da Vinci con il treno Frecciarossa, grazie all’attivazione di nuove tratte.

Si tratta di tre nuovi collegamenti attivati da Trenitalia per la stagione estiva. Uno parte da Firenze e gli altri due partono da Napoli e da Fiumicino per Napoli. Il collegamento via Frecciarossa tra l’aeroporto di Fiumicino e la stazione di Napoli Centrale è una novità assoluta. I treni partono tutti alla mattina.

I nuovi collegamenti con il Frecciarossa:

il Frecciarossa 8335: da Fiumicino Aeroporto 9.38 a Napoli Centrale 11.33;

9.38 a Napoli Centrale 11.33; Frecciarossa 8334: da Napoli Centrale 5.45 – Fiumicino Aeroporto 7.52;

5.45 – Fiumicino Aeroporto 7.52; Frecciarossa 9591: da Firenze Santa Maria Novella 07.05 – Fiumicino Aeroporto 09.22.

Queste nuove tratte si aggiungono a quelle delle Frecce già operative da e per Venezia, Padova, Bologna, Firenze e Roma, ai Leonardo Express diretti fra Fiumicino e Roma Termini e ai numerosi collegamenti regionali della linea FL1 Fiumicino Aeroporto – Roma – Orte.

I collegamenti e gli orari sono stati studiati insieme ad Aeroporti di Roma per individuare la migliore integrazione tra le Frecce di Trenitalia e i voli intercontinentali in arrivo e in partenza dallo scalo di Fiumicino. Inoltre, l’attivazione dei nuovi collegamenti rientra nell’accordo sottoscritto da Ferrovie dello Stato Italiane e Aeroporti di Roma per sviluppare l’intermodalità sostenibile e l’integrazione fra treno e aereo.

Per ulteriori informazioni: www.fsnews.it/it/focus-on/servizi/2022/6/25/vendita-collegamenti-frecciarossa-trenitalia-fiumicino-aeroporto.html