Viaggi intercontinentali: partito il volo diretto da Roma a Sydney di Qantas, il nuovo collegamento. Tutte le informazioni da conoscere.

Crescono i voli intercontinentali da e per l’Italia, in piena ripresa dopo le interruzioni di due anni di pandemia. In questi giorni è partito il collegamento diretto da Roma a Sydney, con scalo a Perth, il non stop tra Italia e Australia di Qantas.

Cadono le limitazioni di viaggio e riprendono i voli tra continenti. Aprono anche le nuove rotte non stop tra Europa e Australia. In particolare i voli diretti tra Roma e le città australiane di Perth e Sydney, operati dalla compagnia aerea australiana Qantas.

Lo scorso maggio avevamo segnalano il nuovo volo diretto tra Roma e Perth di Qantas, per promuovere gli arrivi dall’Italia, e dall’Europa, e il turismo nell’Australia Occidentale. Il nuovo volo da Perth è arrivato lo scorso 23 giugno all’aeroporto Leonardo da Vinci di Fiumicino ed è ripartito domenica 26 giugno per il viaggio di ritorno fino a Sydney.

Si tratta dell’unica rotta non stop tra Europa continentale e Australia. Mentre tra Londra e Perth è da tempo attivo un volo diretto non stop, il primo di Qantas e tra i più lunghi al mondo. Ecco tutto quello che bisogna sapere sul nuovo collegamento con Roma.

Ricordiamo anche che sono tornati i voli diretti tra Roma Fiumicino e Seoul, gestiti dalla compagnia aerea sudcoreana Asiana Airlines.

Partito il volo diretto da Roma a Sydney di Qantas

Domenica 26 giugno è partito il nuovo volo diretto tra Roma e Sydney, via Perth, gestito dalla compagnia aerea australiana Qantas. Come riporta TTG Italia.

Le nuova tratta da Roma è l’unica diretta non stop tra l’Europa continentale e l’Australia.

Il nuovo collegamento favorirà i viaggi in Australia dall’Italia e dall’Australia verso il nostro Paese e il resto d’Europa. È in crescita, infatti, il numero degli australiani che desiderano viaggiare in Italia, tra turismo e ricongiungimenti con familiari e amici. Dopo due anni di rigide chiusure e stringenti limitazioni per la pandemia, il desiderio di viaggiare è in forte aumento.

Il nuovo volo diretto non stop tra Roma e Sydney via Perth avrà tre frequenze a settimana e sarà operativo durante la stagione estiva, fino al 6 ottobre 2022. Per il lancio della nuova rotta, Qantas ha introdotto a bordo un menù ispirato alla tradizione italiana e un intrattenimento con film classici italiani.