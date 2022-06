Tutte le ultime novità sui voli Ryanair da Perugia: aumentano le nuove destinazioni, la compagnia aerea si espande. Le informazioni utili da conoscere.

Continua ad espandersi l’attività di Ryanair in Italia, con l’aumento di basi, aerei e tratte. Le ultime novità riguardano l’aeroporto di Perugia.

La compagnia aerea low cost festeggia i 16 anni di attività allo scalo di Perugia e ha deciso di celebrare questo anniversario con l’apertura di nuove rotte.

I nuovi voli che partiranno da Perugia sono diretti verso destinazioni in Italia e all’estero. Si tratta di quattro nuovi collegamenti estivi. Ecco tutto quello che bisogna sapere.

Nel frattempo, Ryanair ha deciso di aumentare la sua attività anche sugli aeroporti di Palermo e Torino.

Voli Ryanair da Perugia: aumentano le nuove destinazioni

Per l’estate 2022, Ryanair apre nuove rotte in partenza dall’aeroporto di Perugia. Lo scalo del capoluogo umbro è importante per la compagnia aerea low cost, sia per la richiesta di nuovi voli da parte del mercato locale sia per la crescente popolarità dell’Umbria come meta turistica per i viaggiatori in arrivo dall’estero.

Così, per questa estate la low cost irlandese ha deciso di aumentare le destinazioni servite dall’aeroporto di Perugia, con quattro nuove rotte per Barcellona, Brindisi, Bucarest e Vienna. Tre importanti città europee e una italiana. La notizia è riportata da Travel Quotidiano.

Con queste nuove tratte, salgono a 10 le rotte complessive di Ryanair in partenza da Perugia. Dallo scalo umbro partono oltre 50 voli a settimana, ben 30 in più rispetto al periodo pre-pandemia.

I nuovi voli all’aeroporto di Perugia contribuiscono alla crescita del turismo nella città e in tutta la regione, favorendo nuovi arrivi da altri Paesi europei. Allo stesso tempo agevolano anche la programmazione dei viaggi dei residenti, che non devono andare fino agli aeroporti di Roma o Bologna.

Nel frattempo, Ryanair chiede al governo italiano di “eliminare su tutti i viaggi aerei dal 2022 al 2025 la ‘tassa sul turismo’, che danneggia la competitività degli aeroporti italiani rispetto ai loro omologhi europei”, come ha sottolineato Mauro Bolla, country manager di Ryanair per l’Italia.