Una spiaggia vicino a Milano? Dove andare al mare senza spostarsi troppo? Ecco le mete e le destinazioni top da scoprire.

Chi vive a Milano lo sa, andare al mare significa salire in auto e percorrere diverse ore in viaggio per raggiungere una destinazione di vacanza. Eppure ci sono delle spiagge vicino a Milano dove andare per trascorrere una giornata top.

E non stiamo parlando delle piscine pubbliche o private della metropoli, ma di vere e proprie località “di mare” vicino a Milano.

Il mare a due passi da Milano

Ok. In alcuni casi non sarà vero e proprio mare, magari sarà più lago, ma il risultato non cambia: si può godere della meraviglia di una spiaggia vicino a Milano senza dover intraprendere un vero e proprio viaggio per raggiungere destinazioni estive per eccellenza.

Come prima cosa, per andare al mare vicino a Milano sappiate che, in sole 3 ore di treno si arriva in Liguria e si può godere dello spettacolare mare di questa regione. Le spiagge qui sono tantissime, ma per chi arriva dalla Lombardia sicuramente le città di mare a levante sono molto più facili da raggiungere.

Le spiagge vicino a Milano: la meraviglia dei laghi

In alternativa, come vi abbiamo detto, ci sono delle spiagge a due passi da Milano da poter raggiungere per godersi la meraviglia di un tuffo. Un po’ di relax sulle rive del Lago di Garda, ad esempio. Fra queste non possiamo non ricordarvi che proprio qui, a Sirmione, si trova Jamaica Beach, un angolo esotico di cui vi avevamo già raccontato!

Sempre a tema lago tenetevi forte perché il Lago di Como con la spiaggia Orsa Maggiore è una destinazione di mare vicina a Milano veramente speciale. Tenetevi forte perché fra la ghiaia finissima del fondale e il mare super limpido vi sembrerà di essere veramente al mare!

Occhio poi anche al Lago di Onno, anche qui vi sembrerà di essere al mare senza spostarvi troppo da Milano. L’acqua è trasparente, che non ha nulla da invidiare alle spiagge classiche. Potrete tuffarvi e rinfrescarsi dalla calura estiva.

Vi abbiamo sorpreso?

Ora che abbiamo scoperto come fare e dove andare al mare vicino a Milano siamo certi che sarete sorpresi. Non credevate che a due passi dalla capitale della moda ci fossero delle spiagge così incredibili non è vero? Preparate il costume!