Il prezzo dell’autostrada sta per aumentare: rincari da fine giugno

Un aumento del costo del pedaggio dell’autostrada dell’1,5%. La decisione presa da Autostrade dell’Italia ha già iniziato a far discutere.

Non è un periodo economicamente semplice. Per via di quanto sta accadendo tra Russia e Ucraina i rincari delle bollette, l’aumento del costo del carburante e la difficoltà a reperire certi prodotti alimentari si fa sentire.

Ora, conseguentemente a tutto questo, sembra che dalla fine del mese dovremo prepararci ad un rincaro anche del pedaggio dell’autostrada.

La decisione di aumentare il costo del pedaggio in autostrada

Come si legge sull’ANSA, da fine giugno Autostrade per l’Italia ha intenzione di aumentare dell’1,5% il costo del pedaggio autostradale. Decisione che, senza dubbio, scatenerà l’ira di moltissimi utenti e consumatori. Come gli aderenti a Assoutenti che hanno già dichiarato che faranno ricorso al Tar del Lazio.

L’innalzamento dei prezzi dell’autostrada è ancora in fase istruttoria, ma è prevedibile che venga accettata in quanto si tratta solo di quello che è stato definito un “ritocco”. A detta sempre dell’amministratore delegato Roberto Tomasi i prezzi sono rimasti fermi dal 2018 e un lieve incremento è proprio previsto dal piano economico finanziario di Autostrade.

La rabbia dei consumatori per l’aumento del pedaggio dell’autostrada

Seppure lieve e previsto dal piano economico, i consumatori hanno già espresso il loro disappunto in merito. Le Autostrade Italiane, come dichiarano molti, sono in condizioni precarie e troppo spesso i viaggiatori si ritrovano costretti in code lunghissime o a dover effettuare continui cambi di carreggiata per via di lavori che sembrano non finire mai. Vedremo dunque come si evolverà questa richiesta di incremento del costo del biglietto dell’autostrada, se diventerà ufficiale e soprattutto quanto peserà sulle tasche degli italiani già duramente colpiti dal caro bollette.

Quali sono le alternative all’autostrada visto il caro del pedaggio?

State pensando a delle alternative all’autostrada per i vostri viaggi estivi? Sicuramente c’è l’aereo, il treno o il traghetto. In questi tre casi si trovano anche molte offerte per spostarsi senza dover affrontare un dispendio economico esoso, soprattutto per chi ha in programma lunghi viaggi in automobile.