Le Notti dell’Archeologia in Toscana: aperture serali ed eventi speciali

Da non perdere la manifestazione culturale Le Notti dell’Archeologia in Toscana: tra aperture serali ed eventi speciali. Tutte le informazioni utili.

La manifestazione culturale da non perdere per tutti gli appassionati di archeologia e storia. In Toscana tornano “Le Notti dell’Archeologia”, un mese di eventi tra aperture straordinarie, visite guidate, incontri, proiezioni e spettacoli.

La rassegna “Le Notti dell’Archeologia”, giunta alla 22^ edizione, si svolgerà dal 1° al 31 luglio nelle città toscane di Arezzo, Firenze, Grosseto, Livorno, Lucca, Massa Carrara, Pisa, Pistoia, Prato, Siena e nei centri delle relative province.

La manifestazione coinvolgerà tutto il territorio regionale, offrendo un ricco programma di eventi per tutte le età, con visite e approfondimenti nei musei e nelle aree archeologiche della Toscana. Di seguito gli appuntamenti in programma.

Dopo le Giornate Europee dell’Archeologia 2022, che si sono celebrate nei giorni 17, 18 e 19 giugno in tutta Italia, arrivano questa volta in Toscana “Le Notti dell’Archeologia”, con tanti appuntamenti in tutta la regione.

La rassegna è rivolta a tutti, esperti, appassionati di archeologia e semplici curiosi. Un ricco calendario di eventi propone appuntamenti di vario genere per tutte le età: incontri, convegni, conferenze, visite guidate, aperture straordinarie e serali, mostre, attività per bambini. Per permettere a tutti di scoprire e approfondire l’affascinante mondo dell’archeologia.

Tra gli eventi in programma segnaliamo: la visita guidata al Castello di Montecchio Vesponi di Castiglion Fiorentino (Arezzo) con workshop sui reperti archeologici, su prenotazione e a pagamento; l’apertura straordinaria notturna del Museo Civico Cetona (Siena), con ingresso gratuito; visita notturna alla Domus Romana di Lucca “Casa del Fanciullo sul Delfino”, con aperitivo e proiezione del film Lucca experience; poi la conferenza “Porsenna l’eterno – il Re etrusco tra mito e realtà” al Museo Civico e Pinacoteca Crociani di Montepulciano (Siena), a ingresso gratuito; la visita guidata al tramonto alla Villa romana delle Grotte a Portoferraio sull’Isola d’Elba, evento gratuito; attività per bambini da 6 a 12 anni con le “Indagini notturne” al Museo Archeologico di Artimino “Francesco Nicosia” del Parco Archeologico di Carmignano (Prato).

Per ulteriori informazioni: www.regione.toscana.it/-/le-notti-dell-archeologia-2022