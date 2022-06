Le ultime novità sui viaggi in Sudafrica: cancellate tutte le restrizioni anti-Covid. Tutte le informazioni da conoscere.

Si allunga la lista dei Paesi del mondo che allentano o cancellano le misure sanitarie anti-Covid che limitano i viaggi e impongono restrizioni agli arrivi dall’estero. Allentamenti e cancellazioni introdotti per favorire la ripersa del turismo.

In questo caso è il Sudafrica ad eliminare le restrizioni di viaggio. Il Paese ha deciso di cancellare le restrizioni anti-Covid per i turisti internazionali.

Ai viaggiatori in arrivo dall’estero non sarà più richiesto in Sudafrica né il test di vaccinazione né il risultato negativo di un test Covid. Ecco tutto quello che bisogna sapere in dettaglio.

Ricordiamo che anche l’Egitto ha eliminato tutte le restrizioni di viaggio per i turisti provenienti dall’estero.

Viaggi in Sudafrica: cancellate tutte le restrizioni anti-Covid

Il Sudafrica ha deciso di cancellare tutte le restrizioni di viaggio anti-Covid-19 imposte finora ai viaggiatori in arrivo dall’estero. Ai turisti non sarà più richiesto di mostrare un certificato di vaccinazione né il risultato negativo a un tampone molecolare o antigenico. La prova della vaccinazione, anche con una sola dose, o il risultato di un test erano finora richiesti in alternativa.

Inoltre, non saranno più effettuati controlli anti-Covid alle frontiere. Come riporta TTG Italia.

In Sudafrica è stato eliminato anche l’obbligo di indossare le mascherine protettive nei luoghi chiusi.

Per informazioni aggiornate sulle regole di viaggio in Sudafrica, rimandiamo al portale Viaggiare Sicuri: www.viaggiaresicuri.it/country/ZAF