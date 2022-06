By

Per le partenze delle vacanze sono disponibili i treni regionali low cost con la promozione Estate Insieme di Trenitalia. Tutte le informazioni utili.

Per le vostre vacanze estive non dovete perdervi la promozione di Trenitalia con biglietti a prezzi scontati per viaggiare sui treni regionali nei weekend.

Si tratta della promozione Estate Insieme di Trenitalia che torna anche quest’anno. Un’occasione da non perdere, se raggiungete le località di vacanza, al mare o in montagna, nei finesettimana.

Per quattro weekend consecutivi durante l’estate potete viaggiare senza limiti sui treni regionali pagando solo 39 euro. Ecco tutto quello che dovete sapere sulla promozione.

Tra le altre offerte di Trenitalia per l’estate, ricordiamo anche la promozione Bimbi Gratis con sconti per gli adulti e la Promo Estate Frecce con sconti fino al 60%.

Treni regionali low cost con la promozione Estate Insieme di Trenitalia

Con la promozione Estate Insieme di Trenitalia avete la possibilità di viaggiare low cost a bordo dei treni regionali durante l’estate. Per quattro weekend consecutivi, nel periodo di validità della promozione, potete viaggiare senza limiti pagando un unico biglietto di 39 euro.

Il biglietto unico può essere utilizzato per partenze dalle 12.00 del venerdì alle 12.00 del lunedì seguente. La promozione può essere utilizzata per viaggiare fino al 26 settembre 2022.

La validità del biglietto acquistato con l’offerta Estate Insieme parte dal primo weekend selezionato in fase d’acquisto. Da quel momento si può viaggiare quando si vuole per quattro weekend successivi, entro il 26 settembre, alla tariffa unica di 39 euro.

Una occasione di cui approfittare per chi si sposta durante il weekend per raggiungere le località di vacanza al mare, in montagna, al lago o anche le città d’arte. La meta la scegliete voi. È sufficiente rientrare nei parametri di validità della promozione e prendere i treni regionali.

Condizioni della promozione

La promozione Estate Insieme è valida per viaggiare in seconda classe sui treni regionali, regionali veloci e metropolitani di Trenitalia, Trenitalia Tper e SAD (ad esclusione di altre imprese di trasporto tra cui Trenord). Non sono previsti limiti sull’origine e la destinazione del viaggio, tuttavia è esclusa la tratta Trento – Bassano del Grappa.

Il biglietto è nominativo e già convalidato dal giorno selezionato in fase di acquisto. Non è ammesso il cambio né il rimborso e non è consentito il cambio nominativo. Infine, non sono ammesse riduzioni.

Per acquistare il biglietto con la promozione sul sito web di Trenitalia, andate sul form di acquisto in home page e cliccate su “Altre opzioni”, accedete alla sezione Promo/Servizi Regionali; selezionate Promozioni (solo treni regionali); quindi scegliete la promozione Estate Insieme dal menu a tendina e il periodo da quando far partire la validità.

Per ulteriori informazioni: www.trenitalia.com/it/treni_regionali/promo-estate-insieme.html