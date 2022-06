Brutte notizie per chi viaggia in aereo: Lufthansa cancella oltre 2000 voli per l’estate, per mancanza di personale. Tutte le informazioni.

Anche la compagnia aerea tedesca Lufthansa ha annunciato la cancellazione di numerosi voli già programmati per questa estate. Una decisione che mette a rischio le vacanze di molti passeggeri.

Doccia gelata sulle tanto attese vacanze per centinaia di migliaia di europei. Dopo due anni difficili di pandemia, tra chiusure e restrizioni, quando finalmente i viaggi sembravano riprendere stabilmente, arrivano le cancellazioni dei voli.

Mancanza di personale e scioperi stanno mettendo a rischio le vacanze estive prenotate con largo anticipo e tanto desiderate. Come se non bastasse, ci si mette di nuovo anche il Covid, con una ripresa dei contagi.

Sono le cancellazioni dei voli, soprattutto per mancanza di personale, che rischiano di compromettere i viaggi in Europa. Una conseguenza della cattiva programmazione delle compagnie aree, prima ancora della richiesta boom di voli, del tutto prevedibile, e a cui le compagnie si erano preparate aumentando l’offerta.

Ora è arrivato l’annuncio di Lufthansa sulla cancellazione di migliaia di voli questa estate. Ecco tutto quello che bisogna sapere.

Lufthansa cancella oltre 2000 voli per l’estate

Dopo EasyJet, ora è la compagnia aerea tedesca Lufthansa ad annunciare che cancellerà migliaia di voli. Il motivo è sempre lo stesso: mancanza di personale. Questa volta, tuttavia, la carenza dipenderebbe dal numero crescente di nuovi contagi da Covid-19.

La compagnia tedesca non sarebbe sotto organico, come le low cost, ma il personale manca perché è a casa con il virus. Così almeno riportano i giornali tedeschi. Un brutto pasticcio che conferma quanto la pandemia non sia affatto finita ma continui a creare numerosi problemi.

Saranno circa 2200 i voli cancellati da Lufhtansa nei mesi dell’estate 2022. Secondo quanto riporta il Fatto Quotidiano, citando i media tedeschi. Tra le tratte cancellate ci sono quelle interne alla Germania e quelle verso altre destinazioni europee. Una brutta notizia anche per noi. Invece, saranno pienamente operativi i voli intercontinentali.

Questa cancellazione di voli non è la prima di questa estate per Lufthansa. Già un paio di settimane fa la compagnia aerea aveva annunciato che avrebbe cancellato 900 voli a corto raggio programmati per luglio.