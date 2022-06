Rischio disagi all’aeroporto Londra per lo sciopero di British Airways

La difficile estate dei voli: rischio disagi a Londra per lo sciopero di British Airways. Tutte le informazioni da conoscere.

Sarà un’estate molto complicata per chi viaggerà in aereo. Continuano ad arrivare notizie di cancellazioni di voli e scioperi. L’ultima novità riguarda la compagnia British Airways.

I dipendenti di British Airways addetti alle operazioni di terra all’aeroporto di Londra Heathrow hanno annunciato uno sciopero per le prossime settimane.

Un’azione di protesta che se non condizionerà le partenze dei voli, tuttavia rallenterà e complicherà le operazioni di terra, a partire dal check-in. Ecco tutto quello che bisogna sapere.

Nel frattempo, vi ricordiamo anche le cancellazioni dei voli per l’estate di EasyJet e Lufthansa, per mancanza di personale.

Rischio disagi a Londra per lo sciopero di British Airways

Avrebbe dovuto essere l’estate della grande ripresa del traffico aereo, dopo gli stop e le restrizioni di due anni di pandemia. Invece sarà l’estate del grandi disagi dei viaggi in aereo, tra scioperi e cancellazioni dei voli per mancanza di personale.

Alla lista delle compagnie aree con problemi si aggiunge ora anche British Airways, i cui dipendenti hanno annunciato un prossimo sciopero all’aeroporto di Londra Heathrow. Ad entrare in stato di agitazione sono gli assistenti di terra, addetti soprattutto alle operazioni di check-in. Come riporta Travel Quotidiano.

Anche se cancellazioni di voli non sono previste, almeno per ora. Lo sciopero creerà sicuramente disagi e ritardi ai passeggeri in partenza dal principale aeroporto di Londra.

L’adesione allo sciopero è stata votata da circa 700 lavoratori, scritti ai sindacati Unite e Gmb. Il numero dei lavoratori che sciopereranno, anche se non tutti nello stesso momento, dà la portata dell’azione di protesta che avrà pesanti ripercussioni sulle attività dell’aeroporto. Si tratta di circa il 50% dei dipendenti di British Airways a Heathrow con ruoli di contatto con i passeggeri.

Non sono state ancora annunciate date. Al momento si conosce solo che la protesta si svolgerà nelle prossime settimane, nel pieno delle partenze per le vacanze estive. Le ripercussioni ricadranno inevitabilmente anche sui tanti italiani che vivono a Londra e che programmano di tornare in Italia per le vacanze estive.

Le motivazioni dello sciopero sono le stesse di quelli dei lavoratori delle altre compagnie aree, su tutte il trattamento economico. Nello specifico, i lavoratori di British Airways chiedono le reintegrazione della somma del 10% tagliata dallo stipendio durante la pandemia.