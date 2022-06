La notizia di un fallimento: la nave da crociera da 9mila posti non si farà. Avrebbe dovuto essere la più grande del mondo.

Un nuovo record del mondo che non sarà raggiunto, almeno non nel breve periodo. È fallito il progetto di costruire una nuova nave da crociera più grande del mondo per numero di passeggeri.

La nave che avrebbe dovuto trasportare più di 9mila passeggeri era stata chiamata Golden Dream II ed era in costruzione in un cantiere navale in Germania. Il fallimento della società costruttrice, il gruppo cantieristico tedesco MV Werften, ha impedito il suo completamento

Nessun’altra compagnia di navigazione ha voluto acquistare la gigantesca nave da crociera, che pertanto non sarà terminata. Mentre le parti finora costruite saranno smantellate e vendute separatamente. Ecco tutto quello che bisogna sapere.

La nave da crociera da 9mila passeggeri non si farà

Addio alla nuova nave da crociera più grande del mondo Golden Dream II, quella che avrebbe dovuto trasportare il numero record di oltre 9mila passeggeri. Non sarà più realizzata.

Il gruppo tedesco MV Werften che stava costruendo la nave, in un cantiere in Germania sul Mar Baltico, aveva dichiarato lo stato di insolvenza lo scorso gennaio. Come riporta il Guardian. Non è stato possibile il completamento della nave da crociera e anche la sua vendita a un’altra compagnia non ha avuto successo.

La Golden Dream II era stata commissionata da Genting Hong Kong, holding cinese del settore croceristico e società madre di MV Werften. Al gruppo appartengono anche le compagnie Crystal Cruises e Dream Cruises, entrambe fallite nei mesi scorsi a causa del lungo stop delle navi da crociera durante la pandemia. Insomma, un dissesto finanziario a catena che ha avuto ripercussioni sia sul trasporto che sulla cantieristica.

Nessuno ha voluto acquistare l’enorme nave da crociera, ancora da completare, che pertanto sarà smantellata nelle pari già realizzate, che saranno vendute separatamente. Un triste destino.

Invece, sembra che sarà completata e venduta la nave gemella Global Dream, almeno per il momento.

Se il progetto della Global Dream II fosse stato completato, la nave da crociera sarebbe stata la più grande del mondo per numero di passeggeri trasportati ma non per dimensioni. La sua stazza, infatti, sarebbe stata di 208mila tonnellate, inferiore a quella delle navi di classe Oasis di Royal Caribbean.

La nave da crociera più grande del mondo, dunque, resta la Wonder of the Seas di Royal Caribbean, con la sua stazza di 236.857 tonnellate su su 18 ponti e quasi 7mila passeggeri trasportati.