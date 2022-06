Estate in Sardegna: le cose da sapere sul traghetto

La Sardegna rimane una delle mete preferite dagli italiani nel periodo estivo e non c’è nulla di cui sorprendersi, visto che parliamo di un’isola meravigliosa, che vanta alcune tra le più belle spiagge al mondo. Come organizzare una vacanza in Sardegna però? La prima cosa da fare è prenotare il traghetto: opzione sicuramente più consigliata dell’aereo per raggiungere l’isola, perché più economica ma anche pratica. Solamente arrivando in traghetto infatti è possibile portare con sé la propria auto e avere la possibilità di spostarsi senza alcun problema.

Vediamo insieme tutto quello che c’è da sapere sui traghetti per la Sardegna: da quale porto si può partire, quali sono le migliori compagnie e come prenotare in comodità.

Traghetti per la Sardegna: le tratte

Le migliori compagnie di traghetti offrono la possibilità di raggiungere l’isola partendo da diversi porti italiani. GNV ad esempio, che è una delle più consigliate, ha ampliato la propria offerta in questi ultimi anni e propone oggi le seguenti linee per la Sardegna:

Genova – Olbia

Genova – Porto Torres

Civitavecchia – Olbia

Per coloro che arrivano da una regione del centro o del sud Italia, la linea di traghetti GNV che parte da Civitavecchia ed arriva ad Olbia è quella più consigliata. La compagnia però offre anche la possibilità di partire da Genova e raggiungere Olbia oppure Porto Torres e questo è un bel vantaggio per chi arriva dal nord Italia.

Per capire quale sia la tratta giusta conviene considerare il tempo necessario per raggiungere il porto e scegliere quello più vicino.

I tempi di percorrenza dei traghetti

Per quanto riguarda i tempi di percorrenza dei traghetti, questi dipendono dalla tratta. La più breve è quella che va da Civitavecchia ad Olbia (6 ore e 45 minuti) mentre partendo da Genova si impiegano sempre 12 ore e 30 minuti, indipendentemente dal porto sardo di destinazione. È bene precisare, a tal proposito, che il tempo di percorrenza non deve essere concepito come un qualcosa di negativo. In moltissimi preferiscono infatti impiegare più ore per arrivare a destinazione e viaggiare durante la notte, in modo da arrivare riposati al mattino e non perdere una giornata di vacanza.

Quando prenotare il traghetto per la Sardegna

Il consiglio che possiamo darvi è sempre lo stesso: conviene prenotare il traghetto per la Sardegna il prima possibile e con un certo anticipo, in modo da approfittare delle migliori offerte ed essere sicuri di trovare posto. GNV ha ampliato parecchio il numero di linee in questi ultimi anni, dunque non dovreste incontrare problemi scegliendo questa compagnia.

Chi non ha la possibilità di effettuare la prenotazione con largo anticipo può comunque approfittare di alcune offerte, dunque si riescono a trovare ugualmente delle occasioni e vale sempre la pena dare un’occhiata. D’altronde, prenotare il traghetto con GNV è davvero semplicissimo: basta andare sul portale ufficiale della compagnia, selezionare le date, la tratta e la sistemazione desiderata e procedere con il pagamento. Si riceve la conferma via mail e non rimane che presentarsi al porto con 2 ore di anticipo.