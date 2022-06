By

Tutto quello che dovete sapere sui traghetti per la Grecia: le offerte di Anek Lines da non perdere. Le informazioni utili.

Tante occasioni di viaggio per la Grecia e le sue bellissime isole, grazie all’offerta dei traghetti di Anek Lines in partenza dai principali porti italiani e collegati ad altre compagnie di navigazione.

Un’offerta che si arricchisce per questa estate, non solo grazie alla cresciuta disponibilità delle navi ma anche con tanti sconti sui biglietti.

Ecco tutto quello che dovete sapere se state programmando un viaggio in Grecia in traghetto.

Traghetti per la Grecia: le offerte di Anek Lines

Non dovete perdervi le nuove offerte di Anek Lines se state pensando a una vacanza in Grecia con il traghetto. La compagnia di navigazione greca, infatti, ha rinnovato la sua offerta di traghetti per l’estate, con tante partenze dai porti italiani di Ancona, Bari e Venezia verso quelli di Corfù, Igoumenitsa e Patrasso, sulle coste della Grecia occidentale. Da qui, poi, partono altri collegamenti marittimi verso il Pireo, Creta e le altre isole greche.

Le rotte sono gestite in comune con le compagnie Superfast Ferries e Blue Star Ferries.

I passeggeri di Anek in partenza dall’Italia possono beneficiare di diverse riduzioni sul prezzo del biglietto: sulle rotte in partenza dai porti italiani a quelli di Corfù, Igoumenitsa e Patrasso, sulla linea dal Pireo all’isola di Creta e anche sulle tratte per le isole di Milos, Santorini, Anafi, Rodi, Karpathos, Kassos e Chalki.

Tra le offerte di riduzioni di Anek Lines, segnaliamo le tariffe per famiglie e amici con scontate del 20%, quelle per bambini con sconti dl 50%, quelle senior con sconti del 20% e infine le riduzioni del 30% sui biglietti per il ritorno.