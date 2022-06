Le nostre proposte di viaggio sulle 4+1 gite da fare in Molise: i posti più belli da visitare. Tutte le informazioni utili.

Per i vostri viaggi in lungo e in largo per l’Italia, una regione che dovete visitare è il Molise, anche per la gita di un giorno se non siete lontani o per un weekend tra natura e cultura.

Il territorio italiano è ricco di piccole e grandi meraviglie tutte da scoprire, tra paesaggi naturali spettacolari a tesori dell’arte e della storia, spesso poco conosciuti anche dagli italiani.

Qui vi proponiamo le 4+1 gite da fare in una bellissima regione, a lungo sottovalutata, il Molise. Una regione piccola ma con un ricchissimo patrimonio naturale e culturale, tutto da scoprire. Ecco dove andare e cosa vedere.

Le 4+1 gite da fare in Molise: i posti più belli

Alla scoperta del Molise e delle sue bellezze naturali, storiche e artistiche. Una regione antica, dalle tradizioni che si perdono nel tempo, con paesaggi che vi sorprenderanno.

Di seguito, le nostre proposte sulle 4+1 gite da fare in Molise, i luoghi da visitare in questo momento.

Termoli

La città di Termoli è una delle principali della regione. Affacciata sul mare ha il suo centro storico antico sul promontorio dove sorge anche il porto. Qui potete visitare il borgo antico, con le mura storiche, il Castello Svevo e la suggestiva cattedrale romanica di Santa Maria della Purificazione. Nel borgo storico è da vedere anche il vicolo “A Rejecelle”, ritenuto il più stretto d’Italia.

Dopo la visita culturale, è il momento di un tuffo in mare e di un po’ di relax al sole sulla spiaggia di Termoli, situata proprio sotto il borgo antico. Dal porto della cittadina partono anche i traghetti per le Isole Tremiti.

Castelpetroso

Una delle meraviglie del Molise è il borgo di Castelpetroso, in provincia di Isernia, risalente all’epoca normanna. Qui, appena fuori dal paese potete ammirare la spettacolare Basilica Santuario di Maria Santissima Addolorata, grande edificio neogotico iniziato nel XIX secolo dopo alcuni apparizioni mariane.

Sepino

Il borgo storico di Sepino è famoso per la sua area archeologica di di Saepinum, con il villaggio sannita (Terravecchia o Saipins) e la città romana (Saepinum-Altilia).

Capracotta

Tra le 4+1 gite da fare in questo periodo in Molise, segnaliamo anche quella al caratteristico borgo di Capracotta, in provincia di Isernia.

Lago di Castel San Vincenzo