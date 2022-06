Vi proponiamo la guida alla spiaggia della Tonnara di Scopello, meraviglia della natura nella Riserva dello Zingaro, In Sicilia. Tutte le informazioni utili.

Incastonata in uno scenario naturale da togliere il fiato, la spiaggia della Tonnara di Scopello è una delle più belle in assoluto, non solo della Sicilia ma anche d’Italia e dell’intero Mediterraneo.

La spiaggia di affaccia su una caletta della costa della Sicilia settentrionale, sul Golfo di Castellammare ed è compresa nella Riserva Naturale dello Zingaro.

La caletta è circondata dalle rocce sulla terraferma e sul mare, dove si stagliano imponenti faraglioni. Qui il fondale è quasi subito profondo e il mare è di colore verde e blu intenso. Uno scenario da togliere il fiato. Ecco cosa bisogna sapere sulla spiaggia della Tonnara di Scopello.

Guida alla spiaggia della Tonnara di Scopello, Riserva dello Zingaro

La spiaggia della Tonnara di Scopello, in realtà, non è una vera e propria spiaggia, di sabbia o sassi. Nella caletta, infatti, troviamo le terrazze e lo scivolo a mare in cemento dell’antica tonnara. In quello che era un luogo di lavoro e non di turismo. Chi viene qui si porta asciugamano e sdraio da casa, o ne affitta una, e si stende davanti allo spettacolo del mare blu e dei faraglioni. Il fondale è profondo a pochi metri dalla riva.

La spiaggia della Tonnara di Scopello si trova nel territorio del comune di Castellammare del Golfo, in provincia di Trapani. Castellammare è più a sud, mentre più a nord, sulla punta del promontorio, si trova la bellissima San Vito Lo Capo. La Tonnara è a un chilometro dalla frazione del borgo marinaro di Scopello ed è raggiungibile facilmente a piedi.

Il complesso della Tonnara di Scopello risale al XIII secolo ed è stato successivamente ampliato nei secoli XV e XVI. La tonnara per lungo tempo è stata fondamentale per l’economia del paese, è rimasta attiva fino alla seconda metà del XX secolo.

Sopra la spiaggia, sulla sommità del costone roccioso, svettano due torri. Di una, risalente al XIII secolo e appartenente al complesso della tonnara, rimangono solo le rovine, mentre l’altra, del XV secolo, è ancora integra e non è una pertinenza della tonnara. Conosciuta come Torre di Scopello, fu progettata dall’ingegnere fiorentino Camillo Camilliani e può essere affittata per un soggiorno turistico. All’interno si trovano due camere con quattro posti letto e tutti i comfort necessari.

Trascorrere una vacanza da queste parti è un autentico privilegio. La spiaggia della Tonnara di Scopello e le altre meraviglie naturali della Riserva dello Zingaro, dove troviamo sentieri a strapiombo sul mare e calette da sogno con paesaggi mozzafiato, sono luoghi imperdibili.

Tonnara di Scopello: come arrivare

La spiaggia dista circa 10 km da Castellammare del Golfo. Per raggiungerla prendete la strada statale 187 per Trapani, seguendo le indicazioni per Scopello. Al bivio di Borgo Castellazzo imboccate la strada di contrada Ciauli, poi all’altezza della spiaggia di Guidaloca imboccate la strada provinciale 63 per Scopello. Oppure prendere la provinciale 63 al bivio con la statale 18, seguendo le indicazioni per la spiaggia di Scopello.

Ulteriori informazioni sulla spiaggia della Tonnara di Scopello: https://www.castellammaredelgolfo.sicilia.it/mare-e-spiagge/tonnara-scopello-spiaggia-dei-faraglioni/

Il sito web della Riserva Naturale dello Zingaro: www.riservazingaro.it