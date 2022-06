Tutto quello che dovete sapere sulle Bandiere Verdi Marche 2022: le spiagge ideali per famiglie con bambini. Le informazioni utili.

Le Marche si confermano come regione con le migliori spiagge per bambini. Anche quest’anno, infatti, sono state confermate tutte le Bandiere Verdi assegnate dai pediatri.

Lidi ampi e per lo più sabbiosi, dotati di stabilimenti balneari con tutti i comfort e servizi, giochi per bambini, bar e ristoranti sulla spiaggia, lungomare pedonali e ciclabili. Soprattutto fondali marini bassi per decine di metri. Sono tutte le qualità che rendono le spiagge delle Marche a misura dei più piccoli e dunque ideali per le famiglie con bambini.

Scopriamo quali sono le Bandiere Verdi 2022 assegnate alle Marche, tra le 145 spiagge italiane premiate. A queste si aggiungono 8 spiagge all’estero, di cui 5 nell’Unione Europea e 3 in Africa, per un totale di 153 Bandiere Verdi assegnate quest’anno.

Bandiere Verdi Marche 2022: le spiagge ideali per famiglie con bambini

La regione Marche conferma tutte le 13 Bandiere Verdi che già aveva, piazzandosi al quarto posto della classifica delle regioni italiane più premiate, a pari merito con la Puglia.

L’ultima entrata della regione tra le Bandiere Verdi è stata la spiaggia di Cupra Marittima nel 2020. Mentre San Benedetto del Tronto ha ricevuto l’ambito vessillo già nel 2008, primo anno di istituzione delle Bandiere Verdi.

Il podio delle regioni con il più alto numero di Bandiere alle spiagge ideali per bambini è occupato nell’ordine da: Calabria, Sicilia, Sardegna.

Ecco l’elenco, in ordine alfabetico, delle spiagge delle Marche Bandiere Verdi 2022. Sono indicate con il nome della località e della provincia, insieme al primo anno di assegnazione del riconoscimento.

Civitanova Marche (Macerata) 2012;

(Macerata) 2012; Cupra Marittima (Ascoli Piceno) 2020;

(Ascoli Piceno) 2020; Fano – Nord – Sassonia – Torrette/Marotta (Pesaro – Urbino) 2016;

(Pesaro – Urbino) 2016; Gabicce Mare (Pesaro – Urbino) 2015;

(Pesaro – Urbino) 2015; Grottammare (Ascoli Piceno) 2016;

(Ascoli Piceno) 2016; Mondolfo – Marotta (Pesaro – Urbino) 2016;

(Pesaro – Urbino) 2016; Numana – Alta – Bassa Marcelli Nord (Ancona) 2015

(Ancona) 2015 Pesaro (Pesaro – Urbino) 2016;

(Pesaro – Urbino) 2016; Porto Recanati (Macerata) 2012;

(Macerata) 2012; Porto San Giorgio (Fermo) 2010;

(Fermo) 2010; San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno) 2008;

(Ascoli Piceno) 2008; Senigallia (Ancona) 2012;

(Ancona) 2012; Sirolo (Ancona) 2016.

Infine, ricordiamo anche le Bandiere Blu 2022 delle Marche. La regione vanta ben 17 spiagge premiate, confermandosi anche qui ai vertici della classifica nazionale.