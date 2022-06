La novità da conoscere sui viaggi in Thailandia: il governo abolisce il Thailand Pass per entrare nel Paese. Tutti gli ultimi aggiornamenti.

Continua la semplificazione delle regole di viaggio per la Thailandia, con l’ulteriore eliminazione di restrizioni all’ingresso. Una buona notizia per tutti coloro che vogliono visitare il bellissimo Paese.

La Thailandia è una meta di vacanza molto amata dagli italiani. Tra spiagge paradisiache, templi antichi e città affascinanti, il Paese negli anni è stato visitato da un crescente numero di connazionali.

La pandemia ha per lungo tempo bloccato i viaggi in Thailandia. Sia per le restrizioni ai viaggi all’estero, verso meta extraeuropee, imposte in Italia agli italiani sia per le chiusure delle frontiere dei singoli Paesi. Con la diffusione dei vaccini e il calo dei contagi, i Paesi hanno progressivamente riaperto le loro frontiere e anche gli italiani hanno potuto viaggiare fuori dall’Europa.

Anche la Thailandia ha riaperto ai turisti internazionali gradualmente, via via riducendo le restrizioni all’ingresso sul suo territorio. Ora dal Paese arriva una importante novità: l’abolizione del Thailand Pass, un’autorizzazione al viaggio da chiedere online prima della partenza. Ecco tutto quello che bisogna sapere.

Viaggi in Thailandia: il governo abolisce il Thailand Pass per entrare nel Paese

Una importante novità sulle regole di viaggio sta per essere introdotta in Thailandia: l’abolizione dal 1° luglio del Thailand Pass, ovvero l’autorizzazione di viaggio rilasciata dall’Ambasciata di Thailandia e da richiedere online al link https://tp.consular.go.th/. L’autorizzazione prevede il rilascio di un codice QR da esibire alla partenza, al momento dell’imbarco.

Il documento non sarà più richiesto ai turisti per entrare nel Paese. L‘obbligo viene meno sia per i vaccinati sia per i non vaccinati. Come riporta Travel Quotidiano.

Si tratta di una semplificazione importante delle regole di viaggio che agevolerà gli arrivi dei turisti.