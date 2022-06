Incendio ad Imperia, tra Taggia e Badalucco, le fiamme hanno travolto e divorato gli straordinari boschi della Valle Argentina.

C’era da aspettarselo purtroppo, l’incendio ad Imperia, in Liguria, è di grandi dimensioni e non fa presagire nulla di buono per la stagione estiva in arrivo. Siamo nella Riviera di Ponente dove, dal 19 giugno, domenica, un vasto incendio sta divorando i boschi di una delle aree verdi più rigogliose della zona, la Valle Argentina.

Due Canadair e l’elicottero dell’antincendio boschivo, i Vigili del Fuoco e i volontari della Protezione Civilie stanno lavorando alacremente da ormai un giorno intero per cercare di placare le fiamme.

Le immagini dell’incendio di Imperia del 19 giugno

L’incendio ad Imperia, tra Taggia e Badalucco, ha creato una cortina di fumo inquietante che ha persino reso impraticabile una parte dell’autostrada A10 tra Imperia Ovest e Taggia in direzione Genova. Nella giornata di domenica il cielo si è tinto di arancione per colpa delle fiamme, coprendo persino il sole.



L’aria era pesante, tagliata solo dal continuo rumore dei mezzi di soccorso che si tuffavano in mare per raccogliere l’acqua necessaria a domare le fiamme. Nel mentre sono state evacuate 4 persone e diverse case della zona per motivi di sicurezza che sono rientrate solo in serata in casa. Le loro abitazioni erano al sicuro, ma le fiamme continuano a imperversare e ancora oggi, 20 giugno, gli elicotteri e i canadair continuano a solcare il cielo dell’imperiese per domare l’incendio.

Come è nato l’incendio tra Taggia e Badalucco?

Intanto ci si interroga sulle origini del rogo. I Carabinieri del Nucleo Forestale non escludono che vi possa essere origine dolosa, ma non possiamo non prendere in considerazione anche l’ipotesi di un incidente.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Wildlife in Valle Argentina (@wildlife_invalleargentina)

La siccità ha reso molte zone boschive secche e aride. Una sorta di miccia pronta ad accendersi. Basta poco, anche una scintilla o un mozzicone di sigaretta per creare danni inenarrabili proprio come sta accadendo con l’incendio ad Imperia.

Gli ultimi aggiornamenti

Questa mattina, 20 giugno, le fiamme continuano ad imperversare sulla zona anche se ridotte. Sembra che l’incendio di Imperia sia sotto controllo, anche se Candair ed elicotteri continuano ad essere in azione.