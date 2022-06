Solstizio d’Estate 2022: le frasi più belle per trovare nuova energia nel giorno più lungo dell’anno.

Il 21 giugno si celebra il Solstizio d’Estate, ossia il giorno più lungo e la notte più corta dell’anno.

Il significato esoterico e scientifico lo abbiamo già affrontato, ora è tempo di trovare delle frasi per il solstizio d’estate che possano aiutarci a ricaricare le pile, rinnovare la nostra energia interiore.

Buon Solstizio d’Estate: le frasi più belle

Fare il pieno di energia nella notte e nella giornata del 21 giugno significa motivarsi un po’. Il momento storico è particolare e le condizioni meteorologiche che ricordano tanto l’ondata di caldo del 2003 non sono certo le più favorevoli. Spesso il caldo ci “butta giù” e allora dobbiamo trovare il modo di rinnovare le nostra energia. Come? Ad esempio con delle frasi motivazionali per il Solstizio d’Estate 2022.

Nella profondità dell’inverno, ho imparato alla fine che dentro di me c’è un’estate invincibile – Albert Camus

Fai che per te io sia l’estate anche quando saranno fuggiti i giorni estivi. – Emily Dickinson

Solstizio. Il tempo sembra fare una sosta e guardarsi intorno in una sospensione di luce.

– Fabrizio Caramagna

In estate, di notte, i rumori sono in festa. – Edgar Allan Poe

Il solo modo di rinnovarsi è di svecchiare, di dare un’energia pulita. – Joan Mirò

Celebrare il Solstizio del 21 giugno 2022

Oltre alle frasi per il Solstizio d’Estate, ci sono molti modi per celebrare questa giornata così ricca di “good vibes” astrali. I riti pagani e quelli mistici ed esoterici sono tanti: dall’accendere falò al bere la rugiada del mattino.

In ogni caso, che ci crediate o meno, prendersi un po’ di tempo da dedicare a se stessi, anche solo fermandosi dalla routine quotidiana per ricaricare le pile e le energie fa bene. Se, in più, lo facciamo nel giorno del Solstizio, non si sa mai che l’Universo ci dia una mano a recuperare energia!