Da non perdere il Festival dei Due Mondi di Spoleto 2022: in programma dal 24 giugno al 10 luglio. Tutte le informazioni utili.

È uno dei principali festival culturali dell’estate in Italia, se non il principale in assoluto. Il Festival dei Due Mondi di Spoleto torna quest’anno dal 24 giugno al 10 luglio.

Grandi appuntamenti e un anniversario da celebrare. Il Festival dei Due Mondi di Spoleto taglia quest’anno il traguardo della 65^ edizione. Un calendario di eventi prestigiosi attende i visitatori nella città umbra.

Il Festival si svolgerà dal 24 giugno al 10 luglio 2022, saranno 17 giorni ricchissimi, con oltre 60 spettacoli, tutti in prima italiana, e più di 500 artisti da 36 Paesi che si esibiranno in 15 differenti sedi del Festival. Di seguito, tutte le informazioni in dettaglio.

Prima vi ricordiamo anche la nostra guida alla città di Spoleto, scrigno di tesori nel cuore dell’Umbria.

Festival dei Due Mondi di Spoleto 2022: dal 24 giugno al 10 luglio

L’edizione 2022 del Festival dei Due Mondi di Spoleto sarà la 65^ e si annuncia ricca di eventi e spettacoli, con centinaia di artisti provenienti da tutto il mondo.

Il programma propone opere di prosa, spettacoli di danza, mostre e concerti di musica classica e contemporanea. Tanti appuntamenti imperdibili nei giorni del Festival che si terrà dal 24 giugno al 10 luglio.

Per il secondo anno la direzione artistica del Festival è affidata a Monique Veaute, che seguendo la sua vocazione multidisciplinare e internazionale proporrà relazioni trasversali alle singole arti intorno a tre linee programmatiche: la musica dei due Mondi, la voce delle donne e i nuovi modi di raccontare la musica.

Tra gli ospiti principali dell’edizione di quest’anno del Festival dei Due Mondi di Spoleto, si segnalano la Budapest Festival Orchestra diretta da Iván Fischer e l’Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia con Antonio Pappano per il concerto finale.

Eventi tra musica, danza e teatro

La soprano e direttrice d’orchestra Barbara Hannigan parteciperà al Festival con quattro diversi concerti, nel percorso che la nuova edizione sviluppa con le figure femminili che hanno dato un nuovo corso alle arti performative. La proposta musicale include anche jazz ed elettronica, barocco e contemporanea, dalla rassegna di musica americana dell’ensemble Sentieri Selvaggi alla performance di Tovel, tra sculture di pianoforti preparati ed elaborazione elettronica. Tra le voci importanti, si segnalano i concerti speciali per Spoleto di Angelique Kidjo, Mariza e Dianne Reeves, in Piazza Duomo.

Al confine tra danza, musica e teatro, sono da vedere gli spettacoli delle coreografe Germaine Acogny, fondatrice dell’École des Sables, Blanca Li, Anne Teresa De Keersmaeker e della regista Jeanne Candel – che presenta per la prima volta in Italia una nuova esperienza di teatro musicale ideata con Samuel Achache. Inoltre, a cinque anni dalla scomparsa il Festival renderà omaggio a Trisha Brown, icona della danza contemporanea.

Per la nuova generazione di coreografe e coreografi, si segnalano Alexander Vantournhout, Ayelen Parolin, Luz Arcas, con la sua compagnia La Phármaco, e Yoann Bourgeois. Mentre la sezione Teatro porta a Spoleto il regista tedesco Thomas Ostermeier e presenta gli ultimi lavori di drammaturghi italiani quali Fabio Cherstich, Leonardo Lidi, Davide Enia e del duo RezzaMastrella.

Nei fine settimana fino al 10 luglio sono in programma appuntamenti tra arte, storia e degustazioni, alla scoperta di una Spoleto inedita.

Per ulteriori informazioni: festivaldispoleto.com