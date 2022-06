Quali sono le Bandiere Verdi in Sardegna 2022: tutte le spiagge ideali per bambini. Tutte le informazioni utili.

Prosegue la rassegna dedicata alle spiagge ideali per famiglie con bambini, premiate con le Bandiere Verdi 2022. Questa volta tocca alla Sardegna, regione dalle coste da sogno.

La Bandiere Verdi vengono assegnate ogni anno dai pediatri, italiani e non sono, alle migliori spiagge per famiglie con bambini in Italia e anche all’estero. Il riconoscimento quest’anno taglia il traguardo dei 15 anni, istituito nel 2008 da un’idea del pediatra Italo Farnetani.

Una iniziativa che negli anni ha riscosso crescente successo e che ha visto aumentare il numero delle spiagge insignite della Bandiera Verde. Quest’anno sono 145 le spiagge italiane che hanno ricevuto l’ambito vessillo, a cui si aggiungono 8 spiagge all’estero, di cui 5 nell’Unione Europea e 3 in Africa. Per un totale di 153 Bandiere Verdi assegnate nel 2022.

La Sardegna ha numerose spiagge premiate con la Bandiera Verde. Ecco quali sono.

Bandiere Verdi Sardegna 2022: tutte le spiagge per bambini

Le spiagge che possono esporre la Bandiera Verde sono quelle a misura di bambino, sicuri, comode e dotate di tutti i servizi, a partire da quelli essenziali, come toilette e punti ristoro, fino ai giochi per bambini e anche ai divertimenti per i grandi. L’offerta, insomma, deve essere per tutta la famiglia.

La regione con il più alto numero di Bandiere Verdi in Italia è la Calabria, seguita dalla Sicilia. Mentre il terzo gradino del podio è occupato dalla Sardegna. L’isola dalle coste meravigliose può vantare 16 spiagge premiate con la Bandiera Verde nel 2022.

Di seguito l’elenco in ordine alfabetico delle spiagge sarde Bandiere Verdi, sono indicati il nome della località e della provincia, insieme al primo anno di assegnazione del riconoscimento.

Alghero (Sassari) 2009;

(Sassari) 2009; Bari Sardo (Ogliastra) 2010;

(Ogliastra) 2010; Cala Domestica (Carbonia-Iglesias) 2010;

(Carbonia-Iglesias) 2010; Capo Coda Cavallo (Olbia-Tempio) 2010;

(Olbia-Tempio) 2010; Carloforte – Isola di San Pietro : La Caletta – Punta Nera – Girin – Guidi (Carbonia-Iglesias) 2010;

: (Carbonia-Iglesias) 2010; Castelsardo-Ampurias (Sassari) 2012;

(Sassari) 2012; Is Aruttas – Mari Ermi (Oristano) 2010;

(Oristano) 2010; La Maddalena: Punta Tegge-Spalmatore (Olbia-Tempio) 2012;

(Olbia-Tempio) 2012; Marina di Orosei-Berchida-Bidderosa (Nuoro) 2010;

(Nuoro) 2010; Oristano – Torre Grande (Oristano) 2015;

(Oristano) 2015; Poetto (Cagliari) 2012;

(Cagliari) 2012; Quartu Sant’Elena (Cagliari) 2012;

(Cagliari) 2012; Santa Giusta (Oristano) 2016;

(Oristano) 2016; San Teodoro (Nuoro) 2008;

(Nuoro) 2008; Santa Teresa di Gallura (Olbia-Tempio) 2012;

(Olbia-Tempio) 2012; Tortolì – Lido di Orrì, Lido di Cea (Ogliastra) 2016.

Infine, vi ricordiamo anche le spiagge della Sardegna premiate con le Bandiere Blu 2022. Assegnate secondo altri criteri.