La spiaggia di conchiglie più bella del mondo: le foto parlano da sole

Una spiaggia di conchiglie: un intero litorale dove ci si sdraia non sulla sabbia, ma su delle conchiglie bianchissime. Ecco Shell Island in Australia

Se siete amanti delle spiagge e delle conchiglie, c’è una combo pazzesca che vi farà perdere la testa. Stiamo parlando di Shell Beach in Australia, una intera spiaggia di conchiglie.

Niente sabbia, qui ci si sdraia direttamente su queste piccole conchigliette bianche che regalano alla spiaggia un’atmosfera meravigliosa e inimitabile. Una distesa di infinita meraviglia.

Spiaggia di conchiglie, come si è formata?

Negli anni l’abbondanza di conchigliacei ha trasformato questa spiaggia in una sorta di riserva di conchiglie vuote. Con il passare del tempo i vari gusci si sono fusi l’un l’altro creando uno strato compatto, come se fosse una pietra. La spiaggia di conchiglie australiana si estende così per 110 km e voi potrete camminare meravigliandovi ad ogni passo! Occhio alle giornate di sole, i raggi si riflettono sulle conchiglie della spiaggia e danno vita a dei giochi di luce che potrebbero catturarvi il cuore!

Dove si trova Shell Beach?

Shell Beach si trova nel lato più occidentale dell’Australia dove, oltre a questa spiaggia, ci sono moltissime altre baie e litorali che meritano assolutamente di essere visitati e scoperti.

La spiaggia con le conchiglie più bella del mondo è quindi questa, Shell Beach in Australia. Ne esistono però alcune anche molto interessanti in Italia. Ma ricordate che non ovunque è possibile visitarle e soprattutto fate attenzione se stavate pensando di raccoglierle perché non è sempre legale e possibile.

Raccogliere le conchiglie in spiaggia è illegale

Ve lo abbiamo anticipato, raccogliere le conchiglie non è legale. Da diversi anni infatti, portare a casa come ricordo della sabbia, delle alghe o delle conchiglie non è fattibile. Il Codice della Navigazione, infatti, punisce chiunque prelevi qualsiasi materiale dalla spiaggia e sono previste anche delle multe.

Pronti a partire?

Che ne dite? L’Australia, nonostante sia sede anche della spiaggia più bella e pericolosa del mondo, grazie a questa spiaggia di conchiglie è diventata la meta giusta per le vostre vacanze?