Da non perdere per i vostri viaggi in treno l’offerta Smart di Trenitalia per Svizzera, Austria e Germania. Tutte le informazioni utili da conoscere.

Per chi ama spostarsi in treno per le vacanze sono disponibili numerose offerte e pacchetti per proposte di viaggio a prezzi scontati. Per viaggiare in Italia e anche all’estero.

In merito, qui vi segnaliamo l’offerta Smart di Trenitalia per viaggiare a prezzi scontati anche sui treni internazionali per Svizzera, Austria e Germania.

Un’offerta di cui approfittare subito, se state programmando di partire per le vacanze verso uno di questi Paesi ma che, ricordiamo, è valida tutto l’anno. Ecco tutto quello che bisogna sapere sulla promozione.

Prima, vi ricordiamo sempre da Trenitalia la Promo Estate Frecce con sconti fino al 60% sul prezzo del biglietto per i treni Frecciarossa e Frecciargento.

Offerta Smart di Trenitalia per viaggiare in Svizzera, Austria e Germania

Visitare l’Europa in treno non è stato mai così facile ed economico, grazie alla promozione di Trenitalia per viaggiare a bordo dei treni internazionali. Si tratta dell’offerta Smart che consente di acquistare biglietti a prezzi vantaggiosi sui tutti i treni internazionali.

Qui, in particolare, vi segnaliamo le offerte per viaggiare in treno verso Svizzera, Austria e Germania. L’offerta Samrt è a prenotazione anticipata. Si pianifica il viaggio, si acquista il biglietto scontato e si parte.

Per ulteriori informazioni sulla promozione: https://www.trenitalia.com/it/intercity-e-internazionali/offerte-internazionali/smart-price-.html