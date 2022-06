La spiaggia più bella del mondo è anche la più pericolosa: ci verreste?

Fraser Island, in Australia, è considerata probabilmente una delle spiagge più belle del mondo, ma al contempo è anche la più pericolosa in assoluto.

L’Australia è famosa per avere location paesaggistiche da sogno e spiagge paradisiache, ma non mancano insetti, rettili e altri animali che rendono questa destinazione come una delle più pericolose in assoluto.

A tal proposito, Fraser Island, nel Queensland è senza dubbio una delle spiagge più belle e pericolose non solo dell’Australia, ma del mondo. Ma perché è definita così? Diciamo che fare un tuffo in questo mare, per bene che vi vada, significa almeno essere punti da una medusa.

Le spiagge più pericolose del mondo sono anche le più belle

Alcune acque di mare, nonostante siano siano caratterizzate da sabbia bianchissima, palme, mare cristallino, resort di lusso sono letteralmente infestate da animali molto pericolosi come squali, meduse e pesci pronti ad attaccare l’uomo. Proprio la loro presenza, infatti, rende queste zone del mondo dei piccoli paradisi selvaggi perché l’uomo ci si approccia in modo molto reverenziale.

Fraser Island è la spiaggia più rischiosa del mondo e anche la più sorprendente

La spiaggia considerata più bella, ma anche la più pericolosa del pianeta è Fraser Island. Si tratta di una delle più grandi isole di sabbia al mondo e si trova al largo della costa orientale del Queensland, in Australia. Il paesaggio attorno a voi, lo sappiamo bene, è pazzesco, ma in un attimo potreste ritrovarvi attorniati da squali e meduse (molto più pericolose di quelle del Salento) che qui vivono indisturbati.

La situazione non migliora nemmeno in spiaggia a Fraser Island, la spiaggia più bella e pericolosa del mondo, ospita anche famiglie di coccodrilli, dingo e persino ragni velenosi. Giusto per non farsi mancare nulla!

Partire o non partire?

Oggi Fraser Island però è diventata patrimonio dell’Unesco proprio grazie alla varietà di fauna che ha ripreso possesso del luogo. Che dite, ora che sapete questo siete pronti ad andare in vacanza nella spiaggia più bella e pericolosa del mondo, Fraser Island?