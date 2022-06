By

L’appuntamento da non perdere con il Sushi Day: il 18 giugno si celebra il piatto giapponese più amato. Le iniziative speciali in programma.



Non dovete perdervi sabato 18 giugno il Sushi Day, la giornata internazionale dedicata al goloso piatto giapponese, amato in tutto il mondo e sempre di più anche in Italia.

Il sushi è un piatto tipico della cucina giapponese a base di riso e pesce crudo. Ne esistono diverse varianti che includono anche alga nori e perfino uova. Viene preparato in bocconcini, con il pesce tagliato in strisce appoggiato sopra il riso oppure inserito in rotolini di riso a loro avvolti da foglie di alga, strisce o uova di pesce oppure semi di sesamo. Il ripieno alle volte può essere cotto.

Questo piatto goloso viene celebrato il 18 giugno con una giornata internazionale dedicata, il Sushi Day. Ecco tutto quello che bisogna sapere.

Sushi Day: il 18 giugno si celebra il piatto giapponese più amato

Tutti con le bacchette in pugno sabato 18 giugno: si celebra il Sushi Day, la giornata internazionale dedicata al famoso piatto della cucina tradizionale giapponese a base di riso e pesce. Tante sono le iniziative dedicate, con offerte nei locali che preparano sushi, proposte particolari ed eventi speciali.

In occasione della giornata dedicata alla specialità giapponese sarà proposto un singolare connubio tra sushi e tradizione italiana. La piattaforma di consegna del cibo a domicilio Deliveroo insieme a Basara Sushi di Milano proporrà una versione speciale di uramaki “caprese”, unendo gli ingredienti tipici del sushi con quelli nostrani come la mozzarella, il pomodoro, il prosciutto crudo ed il basilico.

Una “special edition” tutta da assaggiare. L’uramaki è una delle versioni di sushi arrotolato (Makizushi), consiste in un rotolino di riso, formato con l’aiuto di un tappeto di bambù detto makisu, che all’interno contiene una foglia di alga nori arrotolata e dentro il ripieno.

La proposta originale del sushi all’italiana non poteva che venire da Milano, la città dove il sushi è diventato popolare in Italia. Anche nel resto del Paese, tuttavia, il piatto giapponese si è affermato negli ultimi anni. Tanto che la piattaforma di delivery Uber Eats ha pubblicato i dati dei piatti più popolari tra i suoi clienti, tra i quali il sushi la fa da padrone con l’Uramaki Tiger Roll.

Mentre i preferiti degli utenti di Deliveroo sono gli Uramaki ebiten, seguiti dai ​Nigiri sake, dagli Hosomaki, in versione sake o tempura, e dai Temaki al salmone.

Le città italiane che più amano il sushi, secondo Deliveroo, sono: al primo posto Mirandola, in provincia di Modena, seguita da Nuoro e Campobasso.