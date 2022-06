La Corsica è ricca di spiagge bellissime e di location da sogno. Fra le tante oggi vi vogliamo parlare del litorale del Golfo di Rondinara, a forma di conchiglia e con la sabbia bianchissima

La spiaggia della Rondinara in Corsica è meravigliosa. Basta guardare qualche foto online per rendersi conto che è un luogo degno dei Caraibi. La conformazione è talmente particolare, a forma di conchiglia appunto, che lascia tutti senza parole e crea una sorta di piscina naturale.

Una baia protetta e bellissima tutta da scoprire e da vivere in una vacanza con gli amici o con tutta la famiglia. Unica cosa importante? Munitevi di pinna e boccaglio perché i fondali sono spettacolari.

Spiaggia La Rondinara, perché è tra le più belle della Corsica

La baia di Rondinara è caratterizzata da acque sempre calme con fondali che diventano via via più profondi in maniera molto lenta. Ciò rende questa spiaggia della Corsica perfetta anche per i bambini. Tra gli elementi meravigliosi che caratterizzano la baia della Rondinara non si possono non nominare le acque cristalline e trasparenti e la possibilità di trovare angolini più tranquilli anche in alta stagione. Fate snorkeling, rilassatevi al sole e giocate in acqua, vedrete che grazie alla particolare conformazione della spiaggia il mare sarà sempre calmo!

Come arrivare alla spiaggia della Rondinara

Si arriva alla baia della Rondinara in Corsica partendo da Porto Vecchio e proseguendo verso Bonifacio. Troverete un parcheggio al costo di 5 euro per l’intera giornata.

Preparate gli asciugamani

Una vacanza in Corsica e una giornata nella spiaggia della Rondinara quindi è un must have per l’estate. Certo, lo abbiamo detto, sono spiagge particolarmente affollate nei mesi classici delle ferie, ma basta prenotare a fine agosto o a settembre per riuscire a trovare un po’ di pace.