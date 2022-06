Ultime da conoscere: le imperdibili offerte di voli a 9 euro per le mete di vacanza. Tutte le informazioni utili.

Continuano a uscire nuove offerte di voli a prezzo super low cost per viaggiare verso le mete di vacanza più belle, in Italia e nel resto d’Europa, soprattutto nel Mediterraneo.

Se ancora dovete prenotare il vostro volo per le vacanze di questa estate, non temete, trovate ancora tante occasioni convenienti, per partire anche subito.

Qui vi segnaliamo le ultime offerte di voli a soli 9 euro di Volotea. Una promozione periodica della compagnia aerea low cost spagnola. Ecco tutto quello che bisogna sapere.

Imperdibili offerte di voli a 9 euro per le mete di vacanza

Isole della Grecia, spiagge della Spagna ma anche del Sud Italia, poi grandi capitali e città europee. Se state pensando a una vacanza di inizio estate, Volotea mette a disposizione offerte imperdibili di voli a soli 9 euro. La tariffa è di sola andata ma si trovano molto facilmente voli allo stesso prezzo anche per il ritorno. Al limite di pochi euro in più. Dunque conviene approfittare.

Per la seconda metà del mese di giugno, Volotea offre tanti voli last minute a soli 9 euro per le fantastiche isole greche di Zante, Skiathos, Santorini, Mykonos, Corfù, cefalonia, Karpathos, Preveza / Lefkada e per la capitale Atene e la città di Salonicco. Le partenze sono dagli aeroporti italiani di Venezia, Napoli, Bari, Milano Malpensa, Torino e Verona.

Non mancano i voli a 9 euro per le mete di vacanza in Italia, come la meravigliosa isola di Lampedusa, poi le destinazioni in Sardegna di Alghero, Olbia e Cagliari, per raggiungere le meravigliose spiagge della loro costa.

In offerta anche diversi voli per la Francia, tra cui la destinazione di Lourdes, dove Volotea ha appena aperto una nuova base.

Non poteva mancare, ovviamente, la Spagna con i voli scontati dall’Italia per mete di vacanza come le Isole Baleari e la vivace Barcellona.

Occasioni da prendere subito. Ricordiamo che le offerte sono soggette a disponibilità e che pertanto alcune tariffe a 9 euro potrebbero essere terminate per esaurimento. Tuttavia, Volotea offre anche diversi voli a 14 o 19 euro. Un prezzo ancora conveniente e da non lasciarsi sfuggire.

Per ulteriori informazioni: https://www.volotea.com/it/offerte-voli/