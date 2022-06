By

L’appuntamento da non perdere: le Giornate Europee dell’Archeologia 2022, con tanti eventi in tutta Italia. Le informazioni utili da conoscere.

Un evento, anzi più eventi culturali da non perdere questo weekend in tutta Italia. Tornano le Giornate Europee dell’Archeologia. Un’immersione nella storia e nella bellezza che ci viene dal passato.

L’iniziativa è un appuntamento importante per la promozione della conoscenza del patrimoni archeologico dei singoli Paesi europei e per la sensibilizzazione sulla sua salvaguardia.

Le Giornate Europee dell’Archeologia 2022 si terranno nei giorni 17, 18 e 19 giugno.

Nello stesso weekend sono in programma anche le aperture straordinarie dei luoghi del Touring Club Italiano. Insomma, un weekend ricco di eventi per gli amanti della cultura. Ecco tutto quello che bisogna sapere.

Giornate Europee dell’Archeologia 2022: tanti eventi in tutta Italia

Amanti dell’arte antica, appassionati di storia, esperti ma anche semplici curiosi, le Giornate Europee dell’Archeologia 2022 sono aperte a tutte con un calendario ricco di eventi e iniziative dedicate in tutta Italia.

L’appuntamento è nel weekend di venerdì 17, sabato 18 e domenica 19 giugno. Un ricco calendario di attività, con incontri, conferenze, spettacoli, concerti, visite guidate, aperture straordinarie, passeggiate archeologiche, laboratori didattici e animazioni per bambini.

In ogni città italiana dove si trova un monumento antico o un’area archeologica sono in programma eventi.

Le Giornate dell’archeologia in Europa sono gestite da Inrap – Istituto nazionale di ricerca archeologica preventiva della Francia (Institut national de recherches archéologiques préventives). In Italia sono organizzate dal Ministero della Cultura – Direzione Generale Musei e Direzione Generale Archeologia, belle arti e paesaggio. L’iniziativa si svolge in tutti i Paesi che fanno parte del Consiglio d’Europa.

Le Giornate Europee dell’Archeologia 2022 sono lanciate con l’acronimo GEA 2022 e il relativo hashtag #GEA2022.

Eventi in programma

Sul sito web ufficiale della manifestazione è possibile cercare gli eventi in programma in Italia nell’apposito motore di ricerca interno che permette di affinare la ricerca per tipo di evento, data e luogo (regioni, province e comuni).

Il sito ufficiale (in italiano): journees-archeologie.fr/c-2022/lg-it/Italia/le-giornate-dell-archeologia-in-Europa

Anche sul sito web del Ministero della Cultura è presente l’elenco degli eventi, aggiornato in tempo reale: www.beniculturali.it/evento/gea2022

Tra gli eventi da non perdere, segnaliamo l’apertura straordinaria del Parco archeologico di Sepino – Museo della città e del territorio, in Molise, località Altilia a Sepino, provincia di Campobasso. L’apertura è in programma nel tardo pomeriggio sera di sabato 18 giugno (18.00-21.00) e alla mattina di domenica 19 giugno (10-00-13.00), con biglietto di 3 euro (ridotto 2 euro).

Invece, ad Agliè, vicino Torino, sono in programma le visite guidate per grandi e piccoli dal titolo Alla scoperta delle raccolte archeologiche del Castello di Agliè. Appuntamento sabato 18 giugno alle ore 11.00 e 15.00. Biglietto intero a 8 euro, ridotto 2 euro.

Al Parco Archeologico di Ostia Antica è in programma un calendario di eventi sotto il titolo di “Acqua, fuoco e farina“, tra laboratori didattici per famiglie e bambini, er imparare a fare il pane come gli antichi, e visite tematiche.