Come fare per trovare i voli davvero economici di Ryanair. Il trucco per poter risparmiare che in pochi conoscono

Ryanair è la compagnia low cost che propone voli a prezzi bassissimi. Ma spesso capita che pur spulciando tutto il sito della compagnia irlandese e non riusciate a trovare quelle offerte mirabolanti che vi aspettavate. State tranquilli c’è un sistema che pochi conoscono per trovare i voli super economici di Ryanair. E noi ve lo diciamo.

E’ un segreto per far sì che il sistema vi proponga davvero solo i voli più scontati e vi dica anche quando questi ci saranno. Insomma, come se fosse una spia di Ryanair pronta darvi preziose soffiate per farvi viaggiare spendendo meno di 9 euro.

Come risparmiare con Ryanair: il segreto del trova voli

Risparmiare sul volo è una delle ambizioni di tutti i viaggiatori e si studiano tutti i sistemi per riuscirci. Dalla scelta del giorno in cui prenotare alla navigazione in incognito ad altri numerosi trucchi per trovare il volo più conveniente. Per riuscire a spendere poco con Ryanair dovete seguire questi passaggi. Questo è un sistema sconosciuto ai più che si rivelerà però utilissimo.

Per trovare i voli Ryanair a meno di 9 euro non dovete andare sul sito ufficiale ossia Ryanair.com, ma su un’altra pagina – sempre ufficiale della compagnia, dunque è tutto legale! Per arrivarci andate su google e digitate ‘ryanair trova tariffe’ il primo risultato è quello giusto o potete arrivarci direttamente da qui.

Avrete così a vostra disposizione un fondamentale motore di ricerca che vi darà esattamente quello che volete. Ovvero vi dirà quali sono i voli più scontati e quando ci sono.

Dunque una volta che vi trovate sulla home page di questa pagina inserite il vostro aeroporto di partenza, inserite ‘ovunque’ nella casella di arrivo e scegliete il vostro budget, ossia meno di 20 euro. Con queste informazioni il sito vi suggerirà quelli che sono i voli che rientrano in questa fascia economica e la data di partenza.

Potete alternativamente digitare la destinazione così da conoscere quando ci sono i voli più a basso costo. Cliccando sul volo scelto visualizzerete il calendario completo e con un altro click potrete procedere con la prenotazione.

Vale sempre la pena ricordare che la tariffa a cui si fa riferimento è quella della tariffa base, ovvero quella in cui è inclusa solo una piccola borsa da sistemare sotto il sedile. Se volete con voi anche il trolley dovete acquistare il priority o la tariffa value. Oppure seguite questi consigli per portare con voi a bordo più indumenti senza pagare nulla.

Ryanair conoscendo i giusti trucchi e i segreti può davvero farvi risparmiare sul prezzo del volo. E riuscirete, con la giusta organizzazione, a viaggiare sempre a meno di 10 euro!