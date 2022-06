Le meduse luminose invadono la costa del Salento: impossibile tuffarsi in mare per i turisti.

Scatta il panico in Salento per una vera e propria invasione di meduse luminose lungo la costa ionica.

Si tratta della Pelagia Noctiluca che, complici le correnti, è arrivata in massa lungo le spiagge della zona rendendo praticamente impossibile anche solo pensare di tuffarsi in acqua. Tra le meduse più pericolose del Mediterraneo dobbiamo aggiungere anche questa specie.

Perché è arrivata la medusa luminosa Pelagia Noctiluca in Salento?

I biologi marini della zona hanno spiegato che questo aumento esponenziale della medusa luminosa in Salento è dovuto a svariati fattori legati, come sempre al cambiamento climatico e anche all’intervento dell’uomo nell’ecosistema marino:

Aumento delle temperature del mare

Diminuzione del numero di pesci per via della pesca industriale

Quanto resteranno sulle coste del Salento le meduse? Non si sa. Apparentemente se ne potrebbero andare così rapidamente come sono arrivate in quanto è un fenomeno ciclico. Si tratta di una medusa comune nel Mediterraneo anche se generalmente vive più a largo, si avvicina alle coste solo in determinate condizioni.

La pelagia noctiluca è pericolosa?

La Pelagia Noctiluca è una medusa chiamata luminosa perché di notte, grazie alla bioluminescenza, si illumina ad ogni movimento. Uno spettacolo che, visto da lontano, potrebbe anche affascinare, ma bisogna fare attenzione. Si tratta di un esemplare di meduse molto urticanti che possono causare gravi irritazioni.



La medusa luminosa

Cosa fare?

Sicuramente la presenza delle meduse luminose in Salento sta leggermente destabilizzando il settore turistico. Molti bagnanti hanno infatti abbandonato l’idea di tuffarsi e si sono rifugiati nelle piscine degli alberghi, altri invece stanno ponderando accuratamente la destinazione delle proprie vacanze a seguito di questa notizia.