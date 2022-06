Gli eventi da non perdere: le visite ai Luoghi del Touring Club grazie alle aperture straordinarie dal 16 al 19 giugno. Tutte le informazioni utili.

Segnatevi sul calendario le date dei giorni 16, 17, 18 e 19 giugno. Sono i giorni in cui è in programma l’iniziativa del Touring Club Italiano “Aperti per Voi Sotto le Stelle“.

Si tratta dell’apertura straordinaria, prolungata e serale dei luoghi del Touring in Italia, con l’accoglienza dei soci volontari e l’accompagnamento nelle visite guidate. In contemporanea si svolgeranno anche eventi speciali e dedicati.

Numerose sono le città italiane coinvolte nell’iniziativa, soprattutto al Nord Italia ma non mancano luoghi nella Capitale e in altre importanti città del Sud. Di seguito tutti i dettagli dell’iniziativa “Aperti per Voi Sotto le Stelle”.

Ricordiamo anche che nella Capitale sono tornati i “Viaggi nell’antica Roma“, gli spettacoli multimediali al Foro di Augusto e di Cesare con la voce di Piero Angela.

Luoghi del Touring Club: aperture straordinarie dal 16 al 19 giugno

Una iniziativa all’insegna dell’arte e della bellezza dal 16 al 19 giugno. “Aperti per Voi Sotto le Stelle” del Touring Club Italiano propone aperture straordinarie, prolungate e serali nei luoghi del Touring, con l’accoglienza e l’accompagnamento dei soci volontari, insieme a eventi speciali.

Numerose le città coinvolte, con un calendario di aperture in continuo aggiornamento. Tanti i luoghi aperti a Milano: la Basilica di San Vittore al Corpo, la Chiesa di Sant’Antonio Abate, quella di San Fedele, la Chiesa di San Maurizio al Monastero Maggiore, la Casa Museo Boschi di Stefano e i Tesori della Ca’ Granda. Aperture serali per le cattedrali di Cremona e Piacenza.

Mentre a Roma è proposta un’apertura straordinaria serale di Palazzo Borromeo, sede dell’Ambasciata d’Italia presso la Santa Sede, con visita al tramonto e aperitivo. A Napoli sarà prolungata l’apertura della Chiesa dei Santi Severino e Sossio e a Salerno è in programma l’apertura straordinaria della Chiesa di Santa Maria de Lama. Mentre a Palermo apriranno al pubblico per la prima volta con l’iniziativa del Touring le chiese San Giorgio dei Genovesi e di Santa Maria di Valverde.

Alcune visite guidate a Milano saranno in lingua ucraina e nella lingua dei segni italiana (LIS). In particolare, si segnala a Brescia l’accoglienza in costume storico a Palazzo Martinengo Colleoni di Malpaga – Mo.Ca. Per altre aperture straordinarie sono previsti aperitivi e concerti con musica dal vivo.

Altre aperture straordinarie si terranno a Mantova, Siena, Udine e Rovereto. Inoltre, nei dintorni di Piacenza si potranno visitare i castellari di Torre Breno e Montebolzone, spazi privati che apriranno le porte in esclusiva per l’iniziativa del Touring Club.

Il programma in dettaglio con tutte le aperture: https://www.touringclub.it/news/aperti-per-voi-sotto-le-stelle-dal-16-al-19-giugno-aperture-prolungate-ed-eventi-speciali-in/immagine/2/milano-ca-granda-foto-fondazione-ca-granda