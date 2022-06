Quali sono le dieci spiagge più belle della Calabria? Scegliere è difficile perché qui ogni meta di mare è un sogno.

Se avete deciso di organizzare una vacanza estiva in Calabria sarete alla ricerca delle spiagge più belle in assoluto della zona. Lo sappiamo, la ricerca non è affatto semplice perché questa regione è in assoluta una delle più sorprendenti in termini di mare e spiagge.

Aspettatevi di trovare natura selvaggia, spiagge caraibiche e fondali pieni di sorprese. La top 10 delle spiagge della Calabria è un viaggio tra le meraviglie regionali che vi sorprenderà e vi verrà voglia di scoprirle tutte.

Spiagge della Calabria: quali sono le più belle

Ogni spiaggia della Calabria è diversa dalle altre: ci sono profumi, colori e paesaggi che rendono questa destinazione speciale. Scopriamo allora la nostra personalissima classifica delle 10 spiagge al top.

Tropea: cosa facciamo, non partiamo dalla spiaggia più pop e al contempo meravigliosa della Calabria? Affacciata sul Mar Tirreno si specchia in acque color diamante. Perfetta per rilassarsi. Soverato: se viene chiamata come la Perla della Ionio molto probabilmente un motivo c’è. Basta guardare qualche immagine per pensare di essere alle Hawaii, figuratevi cosa vuol dire vederle di persona! Isola di Capo Rizzuto: situata in un’area protetta, questa spiaggia della Calabria è sorprendente con il suo mare azzurro turchese e una prominente scogliera che sembra volerla proteggere. Scilla: miti e leggende si susseguono in questa spiaggia calabra. Qui il colore del mare è talmente intenso che a tratti sembra avere delle sfumature viola. Praia a Mare: da qui potete godervi l’intero panorama della Calabria, tra mare e relax al sole ammirando il castello di Fiuzzi e l’isola di Dino. Non perdetevi poi un’escursione alla Grotta Azzurra. Diamante: il nome parla chiaro, questa spiaggia della top 10 della Calabria è veramente sorprendente. La sabbia è bianchissima, quasi accecante, perfetta per rilassarsi e godersi veramente la pace. Tonnara di Palmi: le tonalità del mare sono cangianti e non troverete mai un giorno uguale all’altro. Dal trasparente, al blu cobalto, questa spiaggia è molto affascinante. Roseto Capo Spulico: per chi ama le spiagge più selvagge e rocciose, questa fa per voi. Il litorale è caratterizzato da piccoli sassolini e scogli dove rilassarsi e godersi il sole della Calabria. Caminia: una delle spiagge più naturali d’Italia, una lingua di sabbia bianchissima che accoglie tanti turisti. Attirati anche dal fatto che qui sono conservate le reliquie di San Gregorio Taumaturgo, autore di miracoli tanto grandi quanto misteriosi. Capo Vaticano: la top 10 delle spiagge della Calabria si chiude qui, con una meta adorata da tutti e conosciuta ovunque. L’acqua del mare è limpidissima, si vede il fondale ad occhio nudo ed è una meta perfetta per tutti.

Avete prenotato la vostra vacanza in Calabria?

In conclusione, dopo aver scoperto le 10 spiagge più belle della Calabria è evidente che sicuramente ce n’è sfuggita qualcuna, ma che al contempo vi abbiamo dato il giusto spunto per partire!