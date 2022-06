Dove andare per l’addio al nubilato? Fate come Federica Pellegrini!

Dovete organizzare l’addio al nubilato della futura sposa e non sapete dove andare? Abbiamo preso spunto da Federica Pellegrini e abbiamo qualche suggerimento per voi.

Organizzare l’addio al nubilato della propria migliore amica e scegliere dove andare, non è mai cosa semplice. Soprattutto in estate quando quasi tutte le mete sono prese d’assalto e si cerca di fare qualcosa di diverso.

Ecco allora che si può tranquillamente prender spunto dall’addio al nubilato di Federica Pellegrini sul dove andare.

Dove è andata Federica Pellegrini per l’addio al nubilato?

L’ex nuotatrice sta per sposarsi con il suo amato Matteo Giunta e, ovviamente, le amiche della sposa sono intervenute per regalarle un super addio al nubilato. Dai post pubblicati sul profilo Instagram di Federica Pellegrini abbiamo scoperto diverse cose, a partire dall’ora in cui il team di amiche è piombato in casa della nuotatrice: l’1.45 di notte! Da quel momento sono iniziati i festeggiamenti che, per la maggior parte, si sono svolti a Formentera.

I suggerimenti per l’addio al nubilato perfetto

Sbirciando le foto, oltre a vedere un mare pazzesco e da sogno che ci fa venire voglia di mollare tutto e partire anche noi, abbiamo preso qualche spunto sul dove andare per l’addio al nubilato.

La tendenza è quella di scegliere località di mare e su questo Ibiza o Formentera sono sicuramente il top. Ma non finisce qui, per avere la propria privacy e allo stesso tempo divertirsi rimanendo sempre in viaggio, le amiche di Federica Pellegrini, sembra che abbiano deciso di trascorrere parte dell’addio al nubilato in barca a vela. Ne avevamo già parlato quando Katia Follesa era partita con la famiglia, questa tipologia di vacanza è un vero e proprio must.

Tre consigli da non dimenticare per far felice la futura sposa

Per scegliere la meta giusta per l’addio al nubilato comunque, al di là dello spunto utilissimo che ci ha dato Federica Pellegrini, ci sono alcuni elementi da considerare prima di partire:

La sposa cosa ama fare? L’addio al nubilato è il suo, dovete considerare qualcosa che a lei piaccia particolarmente e mettere in secondo piano il vostro gusto personale.

L’addio al nubilato è il suo, dovete considerare qualcosa che a lei piaccia particolarmente e mettere in secondo piano il vostro gusto personale. Dove è già stata in vacanza? Evitate mete che già conosce, a meno che non ci sia una destinazione di cui è particolarmente innamorata.

Evitate mete che già conosce, a meno che non ci sia una destinazione di cui è particolarmente innamorata. Se possibile organizzate qualcosa nel weekend: un fine settimana di vacanza è più facile da richiedere piuttosto che una intera settimana di ferie. Questo permetterà a tutte le amiche di esserci.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Federica Pellegrini (@kikkafede88)

La meta giusta vi aspetta

Ora ci siamo, avete tutti gli elementi per organizzare un addio al nubilato e trovare la meta giusta per la vostra amica!