Nuove regole sull’utilizzo delle mascherine sui mezzi di trasporto. Prorogato l’obbligo ecco fino a quando

Il 16 giugno è il giorno del libera tutti dalla mascherine. O meglio quasi libera tutti. Già perché se da domani decade l’obbligo di indossare la mascherina nei cinema, nei teatri e nei luoghi dello sport al chiuso, è tutto un altro discorso per i mezzi di trasporto.

Su treni, autobus e aerei bisognerà ancora indossare infatti i dispositivi di protezione individuale. Così come resta obbligatorio nelle RSA e negli ospedali. Ecco cosa ha deciso il governo sulle mascherine sui mezzi pubblici.

Mascherine su treni, aerei e autobus: le nuove regole

Se le mascherine non dovremmo più portarle in maniera obbligatoria è suggerito e consigliato di averla comunque con sé. In alcuni luoghi come le RSA e gli ospedali, dovremo ancora indossarla. Così come dovranno indossarla ancora i lavoratori del settore privato. E tutti dovremmo continuarla a metterla sui mezzi di trasporto.

Il Governo ha deciso infatti per la proroga dell’obbligo della mascherina fino al 30 settembre. Sarà obbligatorio indossarla sugli autobus e le metropolitane, sui treni regionali e a lunga percorrenza, su navi e traghetti e sugli aerei.

Sugli aerei si è cercata una mediazione. Si voleva infatti far decadere l’obbligatorietà del dispositivo sui mezzi che dispongono del filtraggio d’aria HEPA, ma era decisamente troppo complesso. Inoltre serve una regolamentazione europea per i voli internazionali. Dunque almeno per il momento la mascherina rimane obbligatoria anche per volare.

Intanto in tutti i Paesi dell’Unione Europea – ma anche negli USA e in Giappone – sono decadute le restrizioni anti-covid. Dunque si può viaggiare liberamente senza certificati, green pass e tamponi. Non sarà infatti più necessario mostrare la prova di vaccinazione, di guarigione o il risultato negativo del test per entrare in un Paese UE.

Unica eccezione la Francia dove per il momento per entrare nel Paese è necessario mostrare il Green Pass, ovvero dare prova di guarigione, vaccinazione o avere un tampone negativo effettuato nelle 48 ore precedenti. Ma è probabile che a breve decada anche questo obbligo. Intanto nel Paese non è più obbligatoria la mascherina, nemmeno sui mezzi pubblici. Rimane solo negli ospedali e nelle strutture sanitarie.