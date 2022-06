Perché lasciare una monetina nel freezer quando si parte per le ferie? A seconda di come la ritroverete al ritorno saprete cosa è successo in vostra assenza.

Il trucco della monetina nel congelatore è piuttosto datato, ma sempre utile! Voi lo avete mai provato? Quando si parte per le ferie, che sia una settimana o un mese, non lo si fa mai a cuor leggero. Si lascia la propria casa e tutti i propri averi praticamente incustoditi, cosa che ovviamente può destabilizzare.

Oltre a dotarsi di sistemi di sicurezza ad hoc per evitare le effrazioni, ci si chiede cosa potrebbe succedere se durante la vostra assenza mancasse la corrente. Al di là del dover risistemare gli orologi digitali, molto probabilmente ciò che desta maggior preoccupazione sono altri elettrodomestici come il frigo e il congelatore. Fortunatamente però basta un piccolo accorgimento, ossia il trucco della moneta nel freezer, per sapere ciò che è successo in vostra assenza.

Lasciare una monetina nel congelatore in un bicchiere d’acqua: a cosa serve?

Come può una monetina nel congelatore essere la svolta dell’estate per partire sicuri? Molto semplice. Se dovesse mancare la corrente o dovessero esserci dei problemi come una porta socchiusa, al vostro rientro potreste trovare i prodotti freschi anche se, in vostra assenza, magari c’è stato un calo di corrente. In quel caso sarebbe meglio non mangiare ciò che rimasto nel frigo perché potrebbe essere andato a male. Ma come scoprirlo?

Come funziona il trucco della monetina?

Prima di partire per le vacanza congelate un po’ di acqua in un bicchiere. Quando sarà completamente ghiacciata, appoggiate una monetina sulla superficie e lasciatelo nel congelatore. Se al ritorno la monetina sarà allo stesso posto nessun problema. Se, in caso contrario, la monetina sarà scivolata in basso, anche se l’acqua è congelata, significa che mentre eravate in vacanza c’è stata una interruzione di corrente anche piuttosto lunga. Ovviamente meglio non mangiare i cibi a questo punto.

Provare per credere!

Il trucco della moneta nel congelatore è quindi tanto semplice quanto efficace. Non vi resta che metterlo in pratica anche voi prima di partire per le ferie!