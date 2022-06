Annunciate le nuove Bandiere Verdi 2022: ecco quali sono le spiagge a misura di bambino. Tutte le informazioni utili.

Anche quest’anno è uscito l’elenco delle spiagge premiate premiate con le Bandiere Verdi, quelle particolarmente indicate per le famiglie con bambini.

Le spiagge vengono scelte ogni anno da un gruppo di pediatri che tengono conto delle caratteristiche degli arenili, selezionando quelli più sicuri e adatti ai bambini, e dei servizi per le famiglie.

Per ottenere la Bandiera Verde le spiagge devono essere pulite e accessibili, preferibilmente di sabbia e dotate di servizi come toilette, stabilimenti balneari, bar, ristorante e giochi per i più piccoli. Per una vacanza serena e allegra per tutta la famiglia.

Le Bandiere Verdi salgono quest’anno a 153 spiagge premiate, di cui 145 in Italia e 8 all’estero, di queste 5 sono nell’Unione Europea e 3 in Africa. Ecco le spiagge in dettaglio.

Ricordiamo anche le spiagge Bandiere Blu 2022 in Italia.

Bandiere Verdi 2022: ecco le spiagge a misura di bambino

Tra le spiagge a misura di bambino in Italia premiate con le Bandiere Verdi 2022, la Calabria diventa la prima regione d’Italia, superando la Sicilia con la quale lo scorso anno era a pari merito, grazie alla nuova entrata Marina di Caulonia, in provincia di Reggio Calabria. L’unica nuova entrata tra le spiagge italiane in questa edizione.

Tra le spiagge all’estero, sono tre le nuove premiate con le Bandiere Verdi 2022: Estepona in Spagna, La Marsa in Tunisia, Kendwa a Zanzibar. Confermate le Bandiere di Malaga, premiata dal 2018, Marbella dal 2019 e Fuengirola dal 2021 in Spagna; Costanza (2020) in Romania; Coco Beach a Dar es Salaam (2020) in Tanzania.

Le spiagge sono valutate da 2.860 pediatri italiani e stranieri che hanno collaborato gratuitamente a uno studio iniziato nel 2008 dal pediatra Italo Farnetani. Le Bandiere Verdi nel 2022 festeggiano 15 anni. Un traguardo importante per una iniziativa che è diventata una guida preziosa per tante famiglie italiane.

In Italia, la regione con il più alto numero di Bandiere Verdi 2022 è, come abbiamo detto, la Calabria che conquista 19 vessilli. Seguono al secondo posto la Sicilia con 18 e al terzo la Sardegna con 16 Bandiere. Mentre al quarto posto sono Marche e Puglia entrambe con 13 Bandiere Verdi ciascuna.

Le regioni di Romagna, Marche e Abruzzo sono quelle con la più alta densità di vessilli assegnati dai pediatri. Tanto che la Riviera adriatica dai Lidi Ravennati a Vasto è stata chiamata la “Riviera dei bambini”.

Il Molise ha una Bandiera Verde, per la spiaggia di Termoli. Mentre Basilicata e Friuli Venezia Giulia hanno due Bandiere a testa, rispettivamente: Maratea (Potenza) dal 2012 e Marina di Pisticci (Matera) dal 2010; Grado (Gorizia) dal 2010 e Lignano Sabbiadoro (Udine) dal 2008, tra le prime località a ricevere il vessillo.