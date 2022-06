Cosa dobbiamo aspettarci nei prossimi mesi. Ecco come sarà dal punto di vista meteo l’estate 2022

L’estate, stando al calendario, sta arrivando. Precisamente entrerà il 21 giugno, ma dal punto di vista del meteo l’estate è arrivata già da parecchio. Anzi le temperature bollenti di questi giorni fanno preoccupare non poco per quello che potrebbe succedere nei mesi avvenire. Le previsioni meteo per l’estate 2022 rivelano che quella che ci aspetta sarà davvero un’estate bollente.

Ma quando farà più caldo e che temperature raggiungeremo? Già perché se giugno, che dovrebbe essere più mite dei roventi luglio e agosto, si presenta già con termometri a 40 gradi, c’è davvero da preoccuparsi? Ecco quali sono le previsioni per i prossimi mesi.

Come sarà l’estate 2022: le previsioni

Gli ultimi anni ci hanno ormai abituato a delle estati sempre più lunghe e soprattutto più calde. Colpa purtroppo del riscaldamento globale. E il 2022 sembra essere uno degli anni peggiori per via dell’alto numero di emissioni di CO2. E che sarà un anno difficile lo abbiamo visto anche dalle scarsissime precipitazioni. Già a febbraio gli esperti avevano lanciato l’allarme siccità.

Dunque l’estate 2022 si presenta con tutte le caratteristiche peggiori. Pioverà pochissimo, se non violenti temporali di calore che renderanno l’aria ancora più umida e scivoleranno sopra la terra senza dissetarla, ma creando alluvioni.

E conseguenza del riscaldamento globale sono proprio le ondate di aria bollente dall’Africa. Che saranno sempre più una caratteristica del nostro clima se non si riducono – subito – le emissioni di CO2.

Insomma il quadro fa abbastanza paura. E cosa dobbiamo aspettarci secondo le previsioni meteo? Quando farà più caldo?

Giugno, luglio, agosto e settembre: quando farà più caldo

La seconda metà del mese di giugno sarà caratterizzata da un ritorno dell’Alta Pressione africana che sotto il nome di Scipione verrà a rendere bollente il prossimo weekend. Si prevede poi una pausa con temperature più nella norma, ma senza piogge.

C’è da dire che il 21 giugno giorno dell’equinozio d’estate la Terra si trova nel punto più vicino al sole, tanto che i raggi cadono verticali alle nostre latitudini. Avremo il maggiore irraggiamento e la massima quantità di calore, ma nonostante ciò non sarà il giorno più caldo.

Il periodo di massimo calore lo dovremmo raggiungere da metà luglio in poi. Anzi l’ultima decina di giorni di luglio saranno i più caldi in assoluto. Secondo le previsioni meteo per l’estate 2022 per luglio è prevista un’anomalia di 2 gradi. Luglio sarà dunque un mese caldissimo con intense e frequenti ondate di caldo dal Sub Sahara. Le temperature raggiungeranno i 40 gradi, superandoli anche al Sud Italia, ci sarà molta afa e le notti saranno tropicali.

Agosto secondo gli esperti sarà caldo e nella prima decina sarà una copia di luglio. Solo nella seconda metà del mese potremmo aspettarci qualche temporale in più che spezzerà un po’ la calura e un po’ di variabilità maggiore dal punto di vista termico.

A Settembre la variabilità aumenterà sebbene in un contesto che si annuncia comunque più caldo del solito, ma su valori termici decisamente più sopportabili. Sarà comunque un mese estivo in cui poter andare al mare e in vacanza.

Insomma le previsioni meteo per l’estate 2022 sono un sogno per gli amanti del caldo feroce, un incubo per tutti gli altri. Posti freschi dove andare, bagni al mare e aria condizionata quando serve. Ecco come si potrà sopravvivere a una delle estati più calde di sempre, tanto da mettere a rischio il primato del 2003 ed entrate nella top 3 delle più caldi in assoluto.