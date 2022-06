Per gli appassionati di bici tornano le Giornate Nazionali del Cicloturismo 2022: eventi in tutta Italia. Tutte le informazioni utili da conoscere.



Alla scoperta delle bellezze del territorio italiano in sella alla bicicletta. Una modalità di viaggio slow, sostenibile e salutare che sta diventando sempre più popolare. Per questo vengono organizzate le Giornate Nazionali del Cicloturismo.

L’appuntamento con le Giornate Nazionali del Cicloturismo 2022 è nel weekend di sabato 11 e domenica 12 giugno. Un’occasione per salire il sella alla bicicletta ed esplorare i paesaggi del nostro Bel Paese da un punto di vista nuovo e privilegiato.

Per il weekend tanti sono gli eventi in programma in tutta Italia, tra escursioni e gite in bici, incontri, convegni e tanto altro. Ecco tutto quello che bisogna sapere.

Nel frattempo, vi segnaliamo la nostra selezione delle ciclovie più belle d’Italia, per viaggi in bici indimenticabili.

Giornate Nazionali del Cicloturismo 2022: eventi in tutta Italia

Le Giornate Nazionali del Cicloturismo hanno l’obiettivo di promuovere il turismo sostenibile in bicicletta e sono organizzate da FIAB – Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta e ActiveItaly, rete di tour operator italiani che si occupano di turismo attivo e sostenibile. L’appuntamento con l’edizione 2022 è nei giorni di sabato 11 e domenica 12 giugno.

Un weekend tutto dedicato ai viaggi e alle escursioni in bici, con tante iniziative in tutta Italia. Per gli amanti della natura e del turismo slow all’aria aperta, segnaliamo che nello stesso weekend è in programma l’iniziativa del Touring Club Italiano “Camminiamo Insieme”, venti cammini in venti regioni italiane per conoscere le bellezze paesaggistiche italiane. Insomma, avrete solo l’imbarazzo della scelta se vi piace il turismo attivo tra natura e cultura.

Con le Giornate Nazionali del Cicloturismo si vuole promuovere il turismo in bicicletta anche come volano economico per far ripartire il settore turistico, contrastando la crisi climatica ed energetica che stiamo vivendo. Obiettivo fondamentale è promuovere una cultura del turismo rispettosa dell’ambiente e con grandi benefici per la salute privata e pubblica, risparmio di CO2 e a zero consumo di carburanti.

Come partecipare

Nel weekend dell’11-12 giugno, ma anche durante tutto il mese, sono organizzate in tutta Italia numerose iniziative a due ruote per tutti. Sono in programma centinaia pedalate semplici su tutto il territorio nazionale, grazie alla collaborazione delle 190 associazioni FIAB locali che conoscono in maniera il territorio e che accompagneranno chi si avvicina al mondo del cicloturismo per la prima volta. Sono organizzate gite ed escursioni alla portata di tutti. I partecipanti visiteranno parchi, oasi naturali e anche realtà enogastronomiche, lungo pite ciclabili, ciclovie e strade a basso traffico.

Le Giornate sono lanciate sui social con l’hashtag #GiornateNazionaliCicloturismo.

L’elenco di tutti gli eventi e le iniziative su: www.andiamoinbici.it

Infine, ricordiamo che sugli Intercity di Trenitalia il trasporto della bici è gratuito fino a tutto il mese di giugno.