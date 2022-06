Ultimi aggiornamenti sui viaggi internazionali: dal Giappone nuove aperture ai turisti internazionali, ecco le ultime regole da conoscere.

Il Giappone aumenta i turisti provenienti dall’estero ammessi a viaggiare nel suo territorio. Un’ulteriore riapertura per far ripartire un settore fortemente penalizzato dalla pandemia.

Dopo due anni di rigide chiusure delle frontiere, il Giappone aveva gradualmente riaperto ai viaggiatori internazionali per turismo a fine maggio. In un primo momento, la riapertura era stata consentita con forti limitazioni, riservata solo a piccoli gruppi di turisti provenienti da un numero selezionato di Paesi, esclusa l’Italia, con itinerari turistici stabiliti e accompagnamento di guide.

Successivamente, è stato aumentato il numero dei Paesi dai quali sono ammessi turisti in Giappone, includendo questa volta anche l’Italia. Comunque molte restrizioni ancora restano in vigore. Nel frattempo, l’elenco dei Paesi di provenienza dei turisti cresce ancora. Ecco cosa bisogna sapere.

Giappone: nuove aperture ai turisti internazionali, le ultime regole

Continua l’allentamento delle restrizioni anti-Covid per i turisti internazionali in Giappone. Il 10 giugno è stata la data di una nuova riapertura delle frontiere. Sono saliti a 98 i Paesi a basso rischio di Covid-19 dai quali sono ammessi viaggiatori per turismo in Giappone. Come riporta TTG Italia.

Questa ulteriore riapertura agevola la ripresa del turismo nel Paese del Sol Levante. Tra i turisti ammessi a viaggiare in Giappone ci sono anche gli italiani. All’allentamento delle restrizioni seguirà una più consistente ripresa dei voli diretti tra Tokyo e le città europee.

Rimangono, comunque, diversi limitazioni che non hanno paragone con le regole di viaggio ormai al minimo vigenti in Europa.

Potranno entrare in Giappone, infatti, solo i turisti che hanno completato il ciclo vaccinale e che si sono sottoposti a un tampone molecolare PCR prima della partenza (entro 72 ore dal volo). Invece, non è più richiesto il tampone all’arrivo e nemmeno la quarantena. È obbligatoria anche la sottoscrizione di una polizza sanitaria.

Resta in vigore un numero massimo di turisti ammessi ogni giorno in Giappone, che è stato fissato a 20mila unità. Un limite non di poco conto, che tuttavia è stato alzato dal precedente di 10mila unità.

Una volta arrivati in Giappone, i turisti stranieri non saranno liberi di andare dove vogliono, soprattutto non potranno muoversi da soli. Saranno obbligati a seguire gli itinerari di gruppo già stabiliti prima della partenza, con accompagnamento di guide. Infatti, solo i gruppi organizzati e gestiti da tour operator locali o convenzionati possono viaggiare nel Paese.

Inoltre, in Giappone rimane in vigore per i turisti l’obbligo di indossare la mascherina anche all’aperto.

Per informazioni aggiornate sulle regole di viaggio in Giappone, rimandiamo al portale Viaggiare Sicuri: www.viaggiaresicuri.it/country/JPN