Vi segnaliamo i viaggi con il treno alta velocità con sconto del 50% per l’estate: l’offerta da prendere subito.

Se state programmando i vostri viaggi per le vacanze estive, vi consigliamo di dare un’occhiata alle tante proposte di sconti e offerte per spostarsi in treno, anche con l’alta velocità.

Viaggiare in treno è rapido, comodo, ecologico e sicuro. Evitate il traffico e il problema dei parcheggi per la macchina e se viaggiate in aereo i faticosi trasferimenti in aeroporto, con lunghe attese, rischi di ritardi e, purtroppo, anche cancellazioni, numerose questa estate.

Prendere il treno, poi, è ancora meglio se avete a disposizione promozioni e offerte. Qui vi segnaliamo l’ultima offerta di Italo Treno per viaggiare con lo sconto fino al 50% con l’alta velocità. Ecco tutto quello che bisogna sapere.

Treno alta velocità con sconto del 50% per l’estate

Prendere il treno ad alta velocità per viaggiare in estate, verso le mete di vacanza, è comodo e anche conveniente grazie alle tante offerte a disposizione.

Vi abbiamo già segnalato la promozione per l’estate di Trenitalia, con sconti sul biglietto fino al 60% sui treni Frecciarossa e Frecciargento.

Ora tocca a quella di Italo Treno. La società ferroviaria ha lanciato una nuova promozione settimanale con il codice sconto che offre biglietti scontati dal 30% al 50% per viaggiare sui treni alta velocità dal 17 giugno in poi. Ideale, dunque, per le vacanze estive, per partire quasi subito e senza limiti finali di tempo. Non a caso il codice sconto di questa settimana è SUMMER.

Come sempre, l’offerta è disponibile per il tempo di un lungo weekend, con possibilità di acquistare il vostro il biglietto scontato fino al lunedì successivo al lancio dell’offerta. Dunque, avete a disposizione fino a lunedì 13 giugno alle ore 18.00.

Italo Treno mette a disposizione 500mila posti a prezzi scontati a bordo dei suoi convogli. L’offerta si applica ai biglietti in tariffa Low Cost. Mentre la promozione è valida per gli ambienti Smart e Prima. L’offerta è soggetta a disponibilità e non è cumulabile con le altre offerte di Italo.

È facile acquistare i biglietti con il codice sconto, andate sul sito web ufficiale di Italo Treno, in home page inserite nel form di acquisto gli estremi del vostro viaggio (stazione di partenza e di arrivo, giorni e orari, numero dei passeggeri), quindi inserite nell’apposito box il codice promo SUMMER.

Per ulteriori informazioni sulla promozione del codice sconto di Italo Treno: www.italotreno.it/it/offerte-treno/codicepromo